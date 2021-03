Andersen Global begint in Turks-en Caicoseilanden

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global versterkt zijn positie in de Caribisch gebied met de samenwerkende firma Misick & Stanbrook, een van de grootste en meest gevestigde advocatenkantoren op de Turks-en Caicoseilanden.

Misick & Stanbrook is in 1981 opgericht door Senior Partner Ariel Misick en heeft full-service capaciteiten met specialiteiten in ondernemings- en handelsrecht, toerisme en resortontwikkeling, onroerend goed en geschillen. De firma levert binnenlandse en offshore-diensten aan een breed scala aan klanten, waaronder bedrijven en instellingen, maar ook buitenlandse investeerders en vermogende particulieren.

“In de loop der jaren hebben we een benijdenswaardige reputatie in de markt opgebouwd door onze klanten de beste oplossingen te bieden”, zei Ariel. “Ons internationale bereik en uitgebreide lokale kennis zijn waardevolle factoren van ons succes gebleken en onze samenwerking met Andersen Global versterkt onze capaciteiten en concurrentievoordeel op de markt.”

Andersen Global Chairman en Andersen CEO Mark Vorsatz voegde eraan toe: “Misick & Stanbrook is een sterk team van advocaten met een gerenommeerd expertiseniveau in al hun praktijkgebieden. De capaciteiten van de firma zijn een aanvulling op ons huidige platform in de regio, wat onze onafhankelijke, geïntegreerde benadering die cruciaal is voor het succes van onze organisatie, versterkt . Deze samenwerking is een andere belangrijke toevoeging aan onze uitbreidingsstrategie in het Caribisch gebied.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke firma’s met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door de aangesloten Amerikaanse firma Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 7.000 professionals en heeft een aanwezigheid op meer dan 258 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.