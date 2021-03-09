TriVista指定Northern Trust提供託管和證券借貸服務

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Northern Trust (Nasdaq: NTRS)已被總部位於日本的TriVista Capital Inc. (TriVista)基金管理公司指定為其在開曼群島註冊的兩支基金提供全球託管服務並管理證券借貸。

這項最新委託擴大了雙方的現有關係，同時突顯該地區對更廣泛的證券融資發行的需求日益增加，在過去的三年裡，Northern Trust全球借貸計畫的亞太地區客戶增加了三倍。

Northern Trust亞太地區資本市場負責人Mark Snowdon表示：「我們很高興擴大與TriVista的合作關係並提供證券借貸服務，協助他們擴大風險和回報目標，並優化其投資組合價值。在當今資產管理機構在管理投資組合方面面臨諸多障礙的情況下，他們繼續尋求機會，從證券借貸和補充融資解決方案中驅動額外的經濟價值，以提高投資組合的績效。」

資產管理機構面對日益增加的利潤壓力，需要尋找效率和效益兼具的方式來抵消成本，並確保充足的流動性。證券借貸是達成這些目標的風險管控方式，並可提供針對現有投資產生額外回報的機會。

TriVista投資總監Masaki Gotoh表示：「我們與Northern Trust相互信任的關係和良好體驗，以及他們在市場上的卓越聲譽，成為我們決定指定其為證券借貸提供商的基礎。在整個過程中，讓我們印象最深刻的是實施過程方便、快捷，並且他們有能力提供各種量身打造的解決方案來迎合我們的個別需求。」

Northern Trust已在亞太地區包括北京、班加羅爾、香港、吉隆坡、馬尼拉、墨爾本、浦那、首爾、新加坡、悉尼和東京在內的城市建立11個辦事處，已形成完善的網路，並與亞太地區一些最大的中央銀行、主權財富基金、政府機構和公司建立了牢固關係，提供廣泛的客製化資產服務、資產管理與資本市場解決方案。Northern Trust Capital Markets提供外匯、證券借貸、經紀和過渡管理服務。

關於TriVista Capital

TriVista Capital Inc.總部位於日本東京，成立於2019年，其管理的集中投資組合通過深入的基本面研究確定優質企業，在價值與價格之間有廣泛的安全邊際。

關於Northern Trust

Northern Trust Corporation (Nasdaq: NTRS)是首屈一指的財富管理、資產服務、資產管理和銀行業務提供商，服務對象包括機構、富裕家庭和個人。Northern Trust於1889年在芝加哥創建，擁有全球業務，在美國22個州和華盛頓特區設有辦事處，並在加拿大、歐洲、中東和亞太地區設有23個辦事處。截至2020年12月31日，Northern Trust託管/管理的資產總值為14.5兆美元，管理的資產總值達1.4兆美元。Northern Trust擁有逾130年歷史，憑藉非凡的服務、財務專長以及誠信和創新而取得業界領先地位。欲瞭解詳情，請瀏覽我們的網站或在Twitter上關注我們。

Northern Trust Corporation（總部地址：50 South La Salle Street, Chicago, Illinois 60603 U.S.A.）為在美國註冊成立之有限公司。請查閱我們的全球監管資訊。

關於Northern Trust Capital Markets

Northern Trust Capital Markets由Northern Trust的多家實體組成，它們代表機構客戶提供交易和執行服務，包括外匯、機構經紀、證券借貸和過渡管理服務等。

外匯、證券借貸和過渡管理服務由TNTC在全球提供，在歐洲、中東和非洲地區(EMEA)則由NTGS SE提供。機構經紀服務在歐洲、中東和非洲地區及亞太地區由Northern Trust Securities LLP (NTS LLP)提供，在美國由Northern Trust Securities, Inc. (NTSI)提供。如欲瞭解有關您所收到的服務的詳細資訊，請參考相關NT實體的Northern Trust業務條款規定。

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