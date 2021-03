PHILADELPHIA--(BUSINESS WIRE)--Project Management Institute (PMI), l'associazione leader nel mondo per i professionisti del progetto e per i changemaker, ha annunciato oggi il lancio di un nuovo corso online dedicato alla trasformazione aziendale, il primo di una prossima serie sullo stesso argomento. Il nuovo corso, Trasformazione Organizzativa: Nozioni di base è supportato da Brightline®, un'iniziativa di PMI, e fornisce ai leader di progetto le nozioni di base e le conoscenze fondamentali necessarie per capire come le organizzazioni si trasformano in modo efficiente ed efficace.

