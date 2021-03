NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Voormalig directeur van het Amerikaanse Department of the Treasury’s Bureau of Engraving en Printing (BEP) Larry Felix en voorzitter van de oprichter van Bitcoin Foundation Peter Vessenes hebben vandaag een nieuw project aangekondigd om door Bitcoin gesteunde bankbiljetten te creëren via hun samenwerking, Noteworthy.

Als CEO van Noteworthy zal de heer Felix toezicht houden op het ontwerp, de ontwikkeling en de lancering van de bankbiljetten. “Ik vind het geweldig om dit transformatieve project te leiden”, zei hij. “Een fysiek bankbiljet biedt een niveau van vertrouwen, vertrouwdheid en toegankelijkheid dat digitale activa alleen nog moeten bereiken. Ik kijk ernaar uit om met het Noteworthy-team samen te werken om een prachtig ontworpen, gebruiksvriendelijk bankbiljet te maken dat bestand is tegen vervalsing van de hoogste kwaliteit.”

