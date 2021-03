NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--1010data, een leverancier van analytische intelligentie en oplossingen voor het delen van gegevens voor de detailhandel, consumptiegoederen en financiƫle diensten, en Strategix CFT, een boutique adviesbureau dat gespecialiseerd is in innovatieve retailtechnologieƫn en uitgebreide systeemintegratie, kondigen aan vandaag dat ze een strategisch partnerschap zijn aangegaan om aanbiedingen te bieden die betere klantinzichten opleveren. De twee bedrijven zijn gericht op retailers en Consumer Packaged Goods (CPG) -bedrijven in het VK en Europa en zullen hun gecombineerde middelen gebruiken om analyseoplossingen te ontwikkelen die de snelste voorspellende en prescriptieve klantinzichten opleveren.

