 1010data collabore avec Strategix CFT pour ajouter de la valeur aux données des détaillants et étendre sa couverture européenne

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--1010data, un fournisseur de solutions d’intelligence analytique et de partage des données pour les marchés de la vente au détail, des biens de consommation et des services financiers, et Strategix CFT, une société de conseils spécialisée dans les technologies innovantes de vente au détail et d’intégration complète de systèmes, ont annoncé aujourd’hui avoir formé un partenariat stratégique visant à proposer des offres de fourniture d’informations améliorées sur la clientèle. Les deux entreprises, qui ciblent les détaillants et les vendeurs de biens de grande consommation du Royaume-Uni et d’Europe, s’appuieront sur leurs ressources combinées pour développer des solutions d’analyse qui généreront très rapidement les informations les plus prédictives et les plus normatives sur les clients.

Le nouveau partenariat fournira aux grands détaillants une technologie avancée d’analyse des données les encourageant à appliquer de bonnes pratiques afin d’optimiser et développer leurs activités dans l’actuel environnement de marché en évolution rapide. Il mettra à leur disposition une seule et puissante source de données permettant d’établir une planification collaborative entre détaillants et fournisseurs. Grâce à cette plateforme d’analyse intégrée, ils pourront prendre des décisions rapides et efficaces s’agissant de proposer la gamme de produits et le marketing appropriés qui inspireront les clients tout en améliorant l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement. 1010data et Strategix uniront leurs forces pour générer un retour sur investissement et de la valeur ajoutée pour les détaillants et les vendeurs de biens de consommation tout en leur permettant de mieux comprendre leurs clients grâce à des solutions d’analyse des méga-données basées sur l’apprentissage automatique et l’IA.

«Nous sommes ravis de nous associer à Strategix car nous avons plus que jamais besoin de combiner nos expertises, a déclaré Inna Kuznetsova, PDG de 1010data. Pendant la pandémie, les habitudes d’achat des consommateurs ont considérablement changé et continuent d’évoluer. Les écoles et les entreprises étant ouvertes en différents lieux, à des horaires différents et à différentes conditions, ces changements nécessitent des réactions plus rapides à un niveau plus local. Les détaillants doivent "prendre le pouls" du consommateur à des intervalles de plus en plus courts et ré-optimiser en permanence la gamme, les ventes, les promotions, le marketing et les chaînes d’approvisionnement. Au fur et à mesure de l’expansion de nos opérations en Europe, les savoir-faire combinés de 1010data et de Strategix ouvriront aux détaillants de nouvelles voies pour repérer les opportunités de croissance tout en améliorant leur service aux clients.»

Basée sur la plateforme Insights de 1010data, qui combine l’analyse de haute précision, des tableaux de bord de données et des portails collaboratifs, puis sur l’intégration de l’expertise de Strategix en gestion des catégories, optimisation de l’espace et analyse de la chaîne d’approvisionnement, l’offre du partenariat permettra aux clients de prendre rapidement de meilleures décisions découlant de leur propre base de données client.

«Nos deux entreprises se complètent parfaitement, a expliqué Jan Hanussek, PDG de Strategix CFT. La plateforme de gestion des données et de collaboration Insights de 1010data s’harmonise à merveille avec nos capacités éprouvées en matière de conseils aux détaillants, d’intégration de systèmes et de développement d’applications sur mesure. Ce partenariat va nous permettre d’offrir notre expérience acquise auprès des détaillants actifs sur les marchés britannique et européen via la plateforme de haute technologie fournie par 1010data.»

«L’intérêt potentiel de ce partenariat est apparu avec évidence dès notre toute première discussion avec Strategix, a ajouté Dusan Rnic, vice-président Europe de 1010data. À l’heure où les volumes et la portée des données augmentent de façon exponentielle, notre partenariat permet aux détaillants d’améliorer directement leur agilité et d’offrir des avantages en amont aux vendeurs de biens de consommation grâce à des solutions de partage de données leaders sur le marché.»

À propos de 1010data

Depuis plus de 20 ans, 1010data aide les entreprises financières, de vente au détail et de biens de grande consommation à surveiller l’évolution de la demande des consommateurs et des conditions de marché afin de réagir rapidement au moyen de stratégies parfaitement ciblées. La plateforme 1010data Insights combine des fonctionnalités de renseignements commerciaux, de gestion des données, d’analyse hyper-détaillée d’entreprise et de collaboration pour générer de meilleurs résultats commerciaux. Plus de 900 des plus grands marques mondiales collaborent avec 1010data afin de prendre des décisions plus éclairées. Pour plus d’informations sur 1010data, visiter le site www.1010data.com.

À propos de Strategix CFT

Strategix CFT, est une société de conseil et un intégrateur de systèmes opérant dans les domaines de la gestion des catégories et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Strategix, qui possède plus de 20 ans d’expérience, s’appuie sur son expertise approfondie des questions liées aux processus techniques et commerciaux. Pour s’assurer que les solutions proposées répondent parfaitement aux besoins des clients, Strategix fournit des solutions hybrides/ multi-fournisseurs. Strategix a déjà aidé des détaillants et fabricants de premier plan du monde entier à mettre en œuvre des solutions intégrées sans faille dans les domaines de la gestion des catégories et de la chaîne d'approvisionnement. Pour plus d’informations, visiter le site http://www.strategix.eu.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.