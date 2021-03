PHILADELPHIA--(BUSINESS WIRE)--Project Management Institute (PMI), ‘s werelds toonaangevende vereniging voor projectprofessionals en changemakers, heeft vandaag de lancering aangekondigd van een nieuwe online cursus gewijd aan bedrijfstransformatie, de eerste in een komende serie over hetzelfde onderwerp. De nieuwe cursus, Organisational Transformation: Foundation, wordt mogelijk gemaakt door Brightline® een PMI-initiatief, en biedt projectleiders de bouwstenen en fundamentele kennis die nodig zijn om te begrijpen hoe organisaties efficiënt en effectief transformeren. Door middel van negen interactieve modules die minder dan tien uur in beslag nemen, leren projectprofessionals snel wat er nodig is om belangrijke operationele en culturele veranderingen binnen een organisatie te cultiveren en door te voeren, waardoor ze een bedrijfsbrede transformatie in elke branche, vanaf elk niveau, kunnen ondersteunen.

