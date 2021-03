Zynga Teams up with Girls Who Code to Help Raise Awareness and Support for Women in Tech (Photo: Business Wire)

Zynga Teams up with Girls Who Code to Help Raise Awareness and Support for Women in Tech (Graphic: Business Wire)

Zynga Teams up with Girls Who Code to Help Raise Awareness and Support for Women in Tech (Graphic: Business Wire)

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Az interaktív szórakoztatás egyik globális vezető vállalata, a Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA) ma bejelentette, hogy a 2021. évi nemzetközi nőnap támogatása érdekében együttműködésre lépett a Girls Who Code elnevezésű szervezettel. Azzal a céllal, hogy felhívja a nagyközönség figyelmét a technológiai ágazatban dolgozó nőkre és támogatást biztosítson számukra, a Zynga társadalmi felelősség alapjából (Social Impact Fund) 100000 USA dolláros adományt nyújt a Girls Who Code-nak (a továbbiakban „GWC”), melyet a szervezet a lányok technológiai tanulmányainak támogatására fordít, kezdve a 3 osztálytól egészen a munkavállalói státusz eléréséig.

A Zynga összefog a Girls Who Code szervezettel, hogy felhívja a nagyközönség figyelmét a technológiai ágazatban dolgozó nőkre és támogatást biztosítson számukra (Grafika: Business Wire)

A GWC egy nemzetközi nonprofit szervezet, amelynek küldetése a nemek közti szakadék megszüntetése a technológiai ágazatban. A szervezet több mint 300000 lány számára nyújtott már támogatást az USA-ban, Kanadában, az Egyesült Királyságban és Indiában; a támogatott lányok 50 százaléka feketebőrű, latin-amerikai vagy alacsony jövedelmű család tagja. Ingyenes „Clubs” (Klubok) programja révén a GWC a tanulmányaik legkritikusabb időszakában segíti a fiatal nőket, és lehetővé teszi számukra, hogy számítástechnikai tudással felvértezve hatással legyenek közösségeikre, továbbá háttérként korukbeli támogatókból és mentorokból álló közösséget kínál nekik, hogy kitartóan és sikeresen dolgozhassanak céljaik megvalósítása érdekében.

„A Zynga számára megtiszteltetés, hogy egy befogadóbb technológiai és számítógépesjáték-szektor kiépítése érdekében együttműködhet a Girls Who Code-dal, bővítve a lányok és nők előtt álló lehetőségek számát szerte a világon” – jelentette ki Phuong Phillips, a Zynga vezető jogásza. „A szervezet virtuális műhelyfoglalkozásai, iskolai klubjai, mentorálási programjai, hálózata és számos egyéb megoldás révén reményeink szerint ki tudjuk nevelni a STEAM rendszer jövendőbeli női generációját, és segíteni tudjuk őket a technológiai ágazatban való munkára történő felkészülésben, illetve a sikeres munkavégzésben. A Zynga fantasztikus női csapata, a Women at Zynga (WaZ) már most is rengeteget tesz azért, hogy támogassa stúdióinkat és alkalmazottjainkat szerte a világon, és segítsen minket azoknak a fontos és pozitív lépéseknek a megtételében, amelyek hozzájárulnak ágazatunk jövőjének biztosításához.”

„Tudjuk, hogy a lelkes, különféle háttérrel rendelkező, ambiciózus fiatal nőkre kulcsfontosságú feladat hárul ágazatunk munkahelyeinek és a technológia világának átalakításában” – fejtette ki Dr. Tarika Barrett a Girls Who Code leendő vezérigazgatója. „Nagy izgalommal várjuk, hogy az idei nemzetközi nőnap alkalmából együtt dolgozhassunk a Zynga-val, és egyértelműen jelezhessük a fiatal nőknek szerte a világon, hogy igenis van helyük a technológiai ágazatban, és rendelkezésre áll számukra támogatás az iskolai tanulmányaik során, egészen addig, amíg készen nem állnak a munka világába való belépésre. A Zynga és a Girls Who Code osztoznak azon a vízión, hogy egy olyan világban élhessünk, ahol a női munkavállalók méltányos és egyenlő elbánásban részesülnek, és ahol a nők számára nyitva állnak a legmagasabb pozíciók is, a származásuktól, bőrszínüktől és hátterüktől függetlenül.”

A GWC ma már több mint 80000 felsőoktatásban tanulót támogat, akiknek fő szakja a számítástechnika és a kapcsolódó területek (ez az amerikai egyesült államokbeli átlag 15-szöröse). A jelenlegi ütemben haladva a szervezetnek jó esélye van arra, hogy 2030-ra megszüntesse a nemek közti szakadékot a számítástechnikai és a kapcsolódó ágazatokba munkavállalóként újonnan belépők körében. A Zynga támogatásával a GWC tovább folytatja ingyenes Klubjai és az oktatási rendszerből frissen kikerülő munkavállalóknak kínált programjai kiterjesztését, és a fiatal nők támogatását a technológiai ágazatban kínálkozó lehetőségek megragadásában, összekapcsolva a fiatal nőket példaképül szolgáló szakemberekkel és mentorokkal, hogy segítséget nyújtson számukra a technológiai ágazatban való boldogulásban.

Ez év márciusában a Zynga közösségi médiabeli csatornáin számos rendkívüli nőt mutat be, akik segítenek abban, hogy a Zynga családjába tartozó stúdiókban szerte a világon egy befogadóbb munkahelyen dolgozhassanak nőtársaik. Továbbá a Zynga Inc. egyik leányvállalata, a Small Giant Games felhívással fordul az Empires & Puzzles játékával játszók globális hálózatához, hogy mutassák ki támogatásukat oly módon, hogy a szövetségbe tartozásukat jelző profilleírásukat kiegészítik az idei nemzetközi nőnap központi témájára utaló #ChooseToChallenge hashtaggel. Mától egészen március 14-ig egy felemelt kezet szimbolizáló emoji fog szerepelni a játékon belüli csevegés funkcióban, továbbá egy felemelt kezű avatárt ábrázoló jelvényt kapnak azok a játékosok, akik részt vesznek ebben a programban.

További információkért kérjük, látogasson el a következő internetes oldalakra:

www.zynga.com

www.girlswhocode.com

www.internationalwomensday.com

A szerkesztő megjegyzése:

A legfontosabb kép- és videóanyagok a következő linkre kattintva érhetők el: https://www.dropbox.com/sh/x7ey7f7kht5zbym/AADtJroaLak7G56DjgAbIVBra?dl=0

Az Empires & Puzzles ingyenesen letölthető iOS-os és Android-os eszközökre.

Amit a Zynga-ról tudni kell…

A Zynga az interaktív szórakoztatási ágazat egyik globális vezető vállalata, mely küldetésének tekinti az emberek játékok révén való összekapcsolását szerte a világon. Ez idáig több mint egymilliárd ember játszott a Zynga franchise játékaival, köztük a következőkkel: CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ és Zynga Poker™. A Zynga játékai több mint 150 országban érhetők el, és szerte a világon játszhatók közösségi oldalakon és mobileszközökön egyaránt. A 2007-ben alapított vállalat központja San Franciscóban található, és a cég irodákat működtet az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban, Írországban, Indiában, Törökországban és Finnországban is. További információkért kérjük, látogasson el honlapunkra (www.zynga.com) vagy f kövesse a Zynga-t a Twitter-en, az Instagram-on és a Facebook-on, illetve kísérje figyelemmel a cég blogját: Zynga blog!

Amit a Girls Who Code-ról tudni kell…

A Girls Who Code egy nemzetközi non-profit szervezet, amelynek küldetése a nemek közti szakadék megszüntetése a technológiai ágazatban, illetve a programozók külső megjelenéséről és munkájáról kialakult előítéletek felszámolása. Programjaival a szervezet vezető szerepet tölt be abban a mozgalomban, amelynek célja, hogy a fiatal nőket inspirálja, oktassa és felvértezze olyan számítástechnikai szaktudással, amely révén sikeresen kiaknázhatják a 21. század kínálta lehetőségeket. A Girls Who Code ez idáig 300000 lány számára biztosította programjait, és 500 millió embert ért el kampányaival, érdekképviseleti munkájával, illetve a New York Times bestseller listáján szereplő könyvsorozatával. A mozgalomhoz csatlakozni kívánók, illetve a további információkat igénylők a girlswhocode.com oldalra látogatva kaphatnak további információkat. Kérjük, kövessék a szervezetet a közösségi médiumokban: @GirlsWhoCode!

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.