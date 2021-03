Chargeurs lancia un nuovo marchio ed una nuova collezione di prodotti sostenibili: Sustainable 360™

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Chargeurs*PCC Fashion Technologies, il più grande produttore al mondo di interfodere per capi di abbigliamento, annuncia il lancio del nuovo marchio Sustainable 360™ per una nuova identità della collezione “Sustainable 50” presentata un anno fa. Viene così creato un marchio del tutto autonomo che rispecchia il totale impegno di Chargeurs verso la sostenibilità e la responsabilità sociale d’impresa. La società ha inoltre annunciato che Sustainable 360™ includerà fodere ed interfodere caratterizzate da proprietà innovative, come ad esempio quelle realizzate con Lainiere Performance Silver che offrono protezione antimicrobica e prevengono la formazione di odori.

La linea di prodotti Sustainable 360™ è la prima collezione completa di interfodere ed altri componenti interni – quali spalline, preformati e sottocolli – fabbricati con materiali ecologici: cotone BCI, poliestere riciclato e con certificazione GRS, materie plastiche riciclate e canapa. Sin dal momento del lancio, la collezione è stata largamente adottata da società leader quali Adidas, Claudie Pierlot, J.Crew, Macy’s, Maje, Madewell, PVH, Target e Uniqlo. Di più : Banana Republic Men’s, Columbia e Itochu sono solo alcuni dei clienti Chargeurs*PCC che si sono impegnati a creare intere linee utilizzando esclusivamente le interfodere Sustainable 360™ nei loro capi.

“La nostra collezione di prodotti sostenibili ha registrato una crescita straordinaria sin da quando è stata lanciata, un anno fa, e sulla base di questo successo abbiamo progettato il nuovo marchio Sustainable 360™ per rendere la collezione permanente e trasmettere più chiaramente sul mercato l’ampiezza e i vantaggi dell’offerta”, spiega Audrey Petit, Managing Director di Chargeurs*PCC Fashion Technologies. “Il nome illustra meglio ciò che ci distingue dalla concorrenza: l’impegno completo verso la responsabilità sociale d’impresa che va oltre il semplice utilizzo di materiali sostenibili e riciclati.”

Successivamente al lancio della collezione di interfodere sostenibili, Chargeurs*PCC ha adottato una serie di innovazioni, compresa la produzione di una linea di interfodere a maglia circolare che utilizza un processo innovativo brevettato dall’opificio partner Weemeet, processo che non richiede l’utilizzo di acqua. L’azienda sta inoltre creando rivestimenti utilizzando polivinilbutirrale (PVB), un materiale plastico comunemente adoperato come strato di sicurezza nelle superfici vetrate di auto ed edifici e successivamente riciclato. Al lancio, la collezione di prodotti sostenibili di Chargeurs*PCC offriva 50 articoli, ma la gamma ora si è ampliata sino a includerne oltre 250. Non solo: Chargeurs*PCC ora è in grado di utilizzare in modo sostenibile qualsiasi materiale base – nylon, poliestere e cotone – sull’intera gamma che consta di migliaia di prodotti.

“La nostra azienda fa ogni sforzo per produrre capi di abbigliamento utilizzando soprattutto materiali sostenibili, sino al 100% se possibile”, commenta Tim Reid, Responsabile del marchio presso State of Matter, un’impresa del gruppo Itochu Prominent. “La linea Sustainable 360™ ci consente di ottenere componenti interni realizzati in modo sostenibile e di alta qualità, attraverso un programma di responsabilità sociale d’impresa completo. L’impegno a 360 gradi di Chargeurs*PCC è coerente con la nostra missione di guidare il settore nell’introduzione di nuove e migliori prassi in relazione alla sostenibilità.”

Chargeurs*PCC è impegnata olisticamente alla sostenibilità ed è il solo fornitore nel segmento di mercato in cui opera ad avere sia siglato il Patto mondiale delle Nazioni Unite che ad eseguire – non solo nei suoi stabilimenti ma anche in quelli dei suoi fornitori – i controlli SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audits), che riguardano tutti gli aspetti di prassi aziendali responsabili in merito ai quattro pilastri Sedex: manodopera, salute e sicurezza, ambiente ed etica aziendale.

Negli ultimi mesi del 2020, Chargeurs Group ha ricevuto il suo primo finanziamento in euro - tramite collocamento privato - collegato alla sostenibilità. L’emissione di obbligazioni per un importo di 100 milioni di euro sottolinea ulteriormente il forte impegno del gruppo verso la responsabilità sociale d’impresa e gli consentirà di attuare la sua strategia d’investimento e di lanciare il programma Leap Forward 2025.

INFORMAZIONI SU CHARGEURS*PCC FASHION TECHNOLOGIES

Chargeurs*PCC Fashion Technologies offre soluzioni complete ai più importanti produttori di capi di abbigliamento nel mondo realizzando interfodere con alto contenuto tecnico che consentono al capo di mantenere la sua forma e struttura. La sua capogruppo, Chargeurs, ha sede in Francia e fornisce clienti in oltre 90 paesi del mondo. Chargeurs conta più di 2.000 dipendenti in 45 paesi nei cinque continenti.

