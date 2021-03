NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--1010data, fornitore di informazioni analitiche e di soluzioni per la condivisione dei dati per il segmento retail, dei beni di consumo e dei servizi finanziari, e Strategix CFT, società boutique di consulenza specializzata nelle tecnologie retail innovative e nell'integrazione completa dei sistemi, oggi annunciano la creazione di un partenariato strategico mirato alla fornitura di offerte per informazioni sui clienti più approfondite. Le due aziende, che puntano al settore retail e dei beni di consumo confezionati (CPG, Consumer Packaged Goods) in tutto il Regno Unito e l'Europa, utilizzeranno le rispettive risorse combinate per sviluppare soluzioni analitiche in grado di offrire le informazioni predittive e prescrittive sui clienti più rapide del settore.

