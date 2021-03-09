泰米尔纳德邦顶点物流技能发展公司(TNASDCL)与Invigo Software Pvt. Ltd. (VIZRU)就技能发展计划签署谅解备忘录

印度钦奈--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Invigo Software Pvt. Ltd. (VIZRU)今天与泰米尔纳德邦顶点物流技能发展中心(Tamil Nadu Apex Skill Development Center for Logistics, TNASDCL)签署了一份谅解备忘录。该中心是泰米尔纳德邦技能发展公司(TNSDC)和物流部门技能委员会(LSC)推出的一项技能发展计划。该合作关系将通过与60多所大学的合作，并利用其现有的培训设施，共同为数千名学员设计、开发和提供技能培训。VIZRU将提供培训协助，包括课程设置，进一步帮助学员寻找合适的工作。VIZRU还将提供其培训专业知识和培训合作伙伴，为学员提供有关信息技术、软件应用和当代技术的培训，例如专注于物流业的12个部门零代码平台和/或类似技术，帮助学员为就业做好准备。

此次合作的主要目的和目标是提供能促进青年就业的技能培训，使他们为担任以下12个物流部门的职能岗位做好准备：(1)陆运，(2)快递服务，(3)冷链物流解决方案，(4)仓储（储存和包装），(5)航空货运业务，(6)港口码头、ICD和CFS作业，(7)内河与海运服务，(8)铁路物流，(9)液体物流，(10)供应链，(11)电子商务，(12)进出口物流货运代理/通关。

泰米尔纳德邦顶点物流技能发展中心(TNASDCL)董事总经理Giridharan Ramasubramanian先生在谈及此项合作伙伴关系时表示：“非常欢迎VIZRU与我们建立合作关系，以加强教育，提升技能。这是一项目标明确的联合行动承诺，旨在改善年轻人的就业前景。这份谅解备忘录是一份加强合作的蓝图，目的是提高年轻人的专门技术，打造具有就业技能的技术人才库。TNASDCL和VIZRU之间的合作关系将带来更多的就业机会，因为学员将接受符合行业标准的培训。我们的这份事业就是要挖掘适合就业的年轻人，然后通过培训来提高他们的具体技术和物流业技能，使他们为在这一行就业做好准备。我们始终牢记这一点，此次与VIZRU的合作是朝着正确方向迈出的重要一步。”

VIZRU首席执行官Ramesh Mahalingam先生表示：“我们很高兴与TNASDCL就技能发展项目开展合作。印度正在大力投资建设和升级其物流和基础设施。印度正在飞速成为全球供应链和制造业中心。这种指数式增长意味着，在未来10年，仅印度的物流业就将需要2,500万至3,000万的熟练工人。鉴于印度近期不断强调‘印度制造’(Atmanirbhar Bharat)，这种需求可能还会进一步增加。”

根据此项计划，VIZRU将通过短期课程、讲习班、现场课程、研讨会、网络研讨会、电子学习、创业培训和指导，为希望提升物流领域知识技能的学员提供培训。这些培训将涵盖从事物流行业工作所需的技能、工具和技术知识。除上述培训之外，被选中的学员还将有机会加入VIZRU的学徒计划，在重点关注供应链和物流业的各种零代码应用开发项目中工作。

顺利完成课程学习后，TNASDCL和VIZRU将以数字虚拟或现场形式颁发联合品牌证书，证书由TNASDCL董事总经理、认证机构LSC首席执行官（Capt. TS Ramanujam）和VIZRU首席执行官共同签署认证。

关于泰米尔纳德邦顶点物流技能发展中心

为适应快节奏的技术进步，泰米尔纳德邦政府建立了顶点技能发展中心(TNASDC)。

顶点技能发展中心的目标如下：

提供高端行业特定技能的发展培训。 与行业以及其他利益相关方合作，设计和开发与行业相关的培训课程。 培养一批合格的专业培训师。 发挥相关部门卓越中心(CoE)的作用。 培养企业家。

随着颠覆性创新的出现和快速的技术发展，必须让泰米尔纳德邦的年轻人在符合国际标准的先进设施中接受训练，使他们具备全球就业的能力。

泰米尔纳德邦技能发展公司不仅为失业的年轻人提供技能培训，包括中学/大学辍学者，还确保符合就业条件的青年人能获取更多技能，以提升他们的就业能力。如今，泰米尔纳德邦已经打造出强大的技能发展生态系统，TNSDC也在不断努力改善这一生态系统。TNSDC已经开始迎接一项雄心勃勃的挑战，即每年为20万名青年提供培训，从而确保泰米尔纳德邦成为印度的技能之都。

网站：www.tnasdcl.in

关于VIZRU

VIZRU是一家零代码软件公司，致力于帮助无代码开发全栈人工智能应用、框架和应用程序。与传统的开发方法相比，公司的零代码平台ZEOS能帮助您在几周内开发和部署强大的业务解决方案，而且费用低。VIZRU已成功开发并实施面向全球银行、金融、保险、汽车、教育和物流业的多个企业级数字转型框架。公司所涉足的技术包括零代码开发、人工智能、机器学习、深度学习、自动化、云和区块链。

网站：www.vizru.com

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