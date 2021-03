Infor et C3 AI concluent un partenariat stratégique pour fournir aux entreprises des applications industrielles évolutives d’IA

REDWOOD CITY, Californie et NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--C3 AI (NYSE : AI), un important fournisseur de logiciels d’IA de niveau entreprise, et Infor, un leader des technologies PRE dans le cloud, ont annoncé aujourd’hui un accord stratégique de grande envergure conçu pour étendre conjointement les solutions d’intelligence artificielle (IA) de classe entreprise dans les secteurs concernés, afin de renforcer les capacités d’apprentissage automatique natives d’Infor. Cela permettra à Infor d’explorer l’expansion de ses offres industrielles dans des scénarios de pointe et d’analyser les moyens de fournir des capacités accrues au-delà des offres Infor standard.

Infor prévoit de commercialiser, de concéder sous licence et de déployer des solutions prédéfinies C3 AI auprès des clients Infor sous la marque Infor, tout en explorant de nouvelles solutions à l’aide de la C3 AI® Suite. Infor et C3 AI prévoient de tirer parti des portefeuilles numériques existants dans les deux entreprises, pour collaborer sur de nouvelles applications intégrées d’IA, de classe entreprise, capables de répondre aux besoins spécifiques de l’industrie. L’accent sera initialement mis sur la maintenance prédictive des systèmes Internet des Objets (IdO), dans le but de fournir une stratégie de maintenance plus proactive et plus précise au sein de la solution EAM (Enterprise Asset Management) d’Infor. Structuré pour permettre l’exploration dans d’autres secteurs verticaux, le partenariat est aussi conçu de manière à compléter les technologies de plateforme existantes d’Infor, en matière d’analyse avancée et d’intelligence intégrée.

« C3 AI offre un éventail exceptionnel de connaissances du domaine et compétences d’experts en IA, propices à l’élargissement de nos frontières », a déclaré Kevin Samuelson, PDG d’Infor. « En ajoutant, à notre portefeuille de produits Infor actuel, les applications d’IA prédéfinies de C3 AI, qui s’exécutent de manière native dans le cloud, nous pouvons diversifier davantage les cas d’utilisation d’Infor et permettre ainsi à cette société de mieux se positionner pour capitaliser sur l’ère cognitive. En combinant les compétences d’experts du secteur et les technologies de plateforme d’Infor, avec les remarquables capacités en IA de C3 AI, cet accord va permettre à nos clients de bénéficier de solutions d’IA d’entreprise plus sophistiquées. »

« Infor fournit la planification des ressources d’entreprise, la maîtrise de la chaîne d’approvisionnement, et la plateforme de données, tandis que C3 AI offre l’architecture ouverte et dirigée par les modèles, de la C3 AI Suite, qui peut réduire les délais, la complexité et les coûts de développement et déploiement des applications d’IA de classe entreprise », a ajouté Thomas M. Siebel, PDG de C3 AI. « Cet accord est parfaitement en mesure d’accélérer la livraison de solutions d’IA évolutives et spécifiques à l’industrie. Nous sommes convaincus que le partenariat entre Infor et C3 AI fournira un complément utile et solide à des milliers de clients et de prospects. »

« Grâce à sa technologie habilitante, Infor continue de jouer un rôle clé dans la transformation de Koch, et ce, dans presque tous les secteurs et toutes les unités commerciales dans lesquelles nous opérons », a expliqué pour sa part Jim Hannan, vice-président directeur général des entreprises, chez Koch Industries, Inc. « Intégrer les compétences d’experts, de C3 AI permet à Infor de mieux fournir des informations prédictives en temps réel, afin d’augmenter les revenus et la satisfaction des utilisateurs finaux, tout en améliorant la conformité essentielle et les processus opérationnels. L’accord va permettre aux clients d’Infor, y compris Koch, de tirer parti de leur investissement existant dans les applications Infor, tout en accélérant leur passage au cloud et en adoptant l’IA d’entreprise. »

À propos de C3.ai, Inc.

C3.ai, Inc. (NYSE : AI) est un fournisseur de logiciels d’IA d’entreprise, de premier plan, dont le travail vise à accélérer la transformation numérique. C3 AI propose une gamme de produits entièrement intégrés : C3 AI® Suite, une plateforme de bout en bout, destinée au développement, au déploiement ainsi qu’à l’exploitation d’applications d’IA à grande échelle ; C3 AI Applications, un portefeuille d’applications d’IA SaaS spécifiques au secteur ; C3 AI CRM, une gamme d’applications de GRC spécifiques au secteur, conçue pour l’IA et l’apprentissage automatique ; et C3 AI Ex Machina, une solution d’IA sans code, destinée à appliquer la science des données aux problématiques quotidiennes des entreprises. La base de l’offre de C3 AI est une architecture IA ouverte et dirigée par les modèles, qui simplifie considérablement la science des données et le développement des applications. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.c3.ai

À propos d’Infor

Infor est un leader mondial des logiciels cloud d’entreprise, spécialisé par secteur d’activité. Fournissant des applications d’entreprise essentielles, à 67 000 clients dans plus de 175 pays, les logiciels Infor sont conçus pour offrir plus de valeur et moins de risques, avec des avantages opérationnels plus durables. Nous donnons à nos 17 000 employés les moyens de tirer parti de leurs compétences approfondies d’experts du secteur et d’utiliser des informations basées sur les données, de sorte à créer, apprendre et s’adapter rapidement afin de résoudre les nouveaux défis commerciaux et industriels. Infor s’engage à fournir à ses clients des outils modernes permettant de transformer leur entreprise et accélérer leur propre parcours vers l’innovation. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.infor.com.

