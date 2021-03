Aan Stork van Fluor is een contractverlenging voor activa-integriteit in de Noordzee toegekend

A Stork professional performs an offshore inspection in the North Sea. (Photo: Business Wire)

IRVING, Texas en ABERDEEN, Schotland--(BUSINESS WIRE)--Fluor Corporation (NYSE: FLR) heeft vandaag aangekondigd dat Stork, een bedrijf van Fluor, een contractverlenging van 2 jaar toegekend heeft gekregen van Chrysaor Holdings Limited om offshore geïntegreerde gespecialiseerde activa-integriteitsdiensten te leveren in het VK.

Via dit contract gaat Stork door met leveren van een alomvattend scala aan assetmanagementoplossingen en -capaciteiten om de levenscyclus van de offshore-activa te verlengen voor de Armada-, Everest- en Lomond-platformen in de centrale Noordzee.

“Stork levert sinds 2014 gespecialiseerde activa-integriteitsoplossingen voor deze platformen en Stork is verheugd voort te bouwen op deze zakelijke relatie“, zei Taco de Haan, president van Stork. “Door gebruik te maken van het volledige portfolio van innovatieve oplossingen van Stork, ondersteunt het bedrijf de doelstellingen van zijn klanten om veilige, betrouwbare en efficiënte operaties te realiseren in hun hele Noordzeeportfolio.”

Over Stork

Stork, een bedrijf van Fluor, verbetert voortdurend de prestaties van de assets van zijn klanten door een breed scala aan geïntegreerde, innovatieve en data-gedreven oplossingen, van bedrijfsactiviteiten en onderhoud, tot turnarounds en modificaties. We zetten ons in voor het duurzaam en succesvol uitbreiden van de bedrijven van onze klanten door het vaststellen van nieuwe normen voor uitmuntendheid in assetbeheer. Ondersteund door onze kernwaarden – veiligheid, integriteit, teamwork, klantgerichtheid en uitmuntendheid – streven wij ernaar het referentiepunt van onze bedrijfstak te zijn, elke dag weer en overal. Bezoek voor meer informatie www.stork.com of volg ons op Twitter via @StorkTS, LinkedIn.

Over Fluor Corporation

Fluor Corporation (NYSE: FLR) bouwt aan een betere toekomst door expertise van wereldklasse toe te passen om de grootste uitdagingen van haar klanten op te lossen. De 44.000 werknemers van Fluor bieden professionele en technische oplossingen die veilige, goed uitgevoerde en kapitaalefficiënte projecten opleveren voor klanten over de hele wereld. Fluor had in 2020 een winst van $ 15,7 miljard en staat op de 181e plaats op de lijst van Fortune 500-bedrijven. Met het hoofdkantoor in Irving, Texas, levert Fluor al meer dan 100 jaar engineering-, inkoop- en constructiediensten. Ga voor meer informatie naar www.fluor.com of volg Fluor op Twitter, LinkedIn, Facebook en YouTube.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

