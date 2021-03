Trax und Roamler starten gemeinsam einen Crowd-basierten Store-Auditing-Service für CPG-Unternehmen in Europa

PARIS und AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Trax, ein führender Anbieter von Computer-Vision- und Retail Analytics für den Einzelhandel, und Roamler, ein europäisches Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf Crowd-basierten Lösungen für Field-Marketing, meldeten heute die Bildung einer neuen Partnerschaft, um Unternehmen der Konsumgüterindustrie (Consumer Packaged Goods, CPG) in Europa einen Store-Audit-Service für den Einzelhandel anzubieten, der die Kräfte von Computer-Vision und Gig Economy vereint.

Roamler beautragt Crowd-basierte Arbeitskräfte mit der Erfassung von Regalfotos im Einzelhandel. Die Photos werden von der unternehmenseigenen Computer-Vision-Plattform von Trax verarbeitet, um Herstellern eine genauen Momentaufnahme der Regalbedingungen am POS zu ermöglichen. Je nach Standort, Qualifikation und Erfahrungsniveau verbindet Roamler erfahrene Einzelhandelsmitarbeiter mit CPG-Kunden. Dieser vollständig integrierte Service dient Herstellern als kosteneffiziente und flexible Erweiterung des Vertriebs- und Außendienstnetzes. Unternehmen erhalten zeitnahe Erkenntnisse der tatsächlichen Regalsituation, identifizieren Performance-Lücken effektiv und können schnell korrigierende Massnahmen ergreifen. Die daraus enstehenden datenbasierte Entscheidungen fördern stark das Umsatzwachstum der Unternehmen und das Einkaufserlebnis der Kunden.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unseren CPG-Kunden agile Crowdworker für eine bessere operative Flexibilität und tiefere Einblicke am POS anbieten können, die durch Trax Computer-Vision unterstützt wird,“, so Martijn Nijhuis, mitbegründer von Roamler. „Zusammen mit Trax können wir den Zustand am POS auf granuläre und umsetzbare Weise sichtbar machen.“

Bereits heute unterstützen Trax und Roamler das Unternehmen Unilever bei der Verbesserung seiner Produktverfügbarkeit in Hunderten von Läden in Belgien und Italien. Trax-Analytics und Insights, die aus den erfassten Regalfotos gewonnen werden, ermöglichen es Unilever Unregelmäßigkeiten am POS zu erkennen, verbessernde Maßnahmen zu ergreifen und deren Ergebnisse prüfbar zu messen. Außendienstmitarbeiter von Unilever können sich nun auf höherwertige Aufgaben konzentrieren, die Marktdurchdringung erhöhen und Verkausstellen mit größeren Umsatzchancen priorisieren.

„Gemeinsam bieten Trax und Roamler Konsumgüterunternehmen einen grossen Vorteil, indem sie einen kostengünstigen, skalierbaren und voll integrierten Audit-Service bereitstellen“, sagt Karine Eloy, managing director für die EMEA-Region bei Trax. „Unsere gemeinsame Lösung ermöglicht Unternehmen, Herausforderungen bei der Vertriebssteuerung und Produktverfügbarkeit schnell und effizient zu beheben.“

Weltweit nutzen Einzelhändler und Konsumgüterunternehmen die In-Store-Steuerung und Retail-Analytics von Trax, um die Verfügbarkeit zu verbessern und das Merchandising zu optimieren. Diese Lösung basiert auf unternehmenseigenen, feinkörnigen Bilderkennungsalgorithmen, die Regalfotos in granulare, umsetzbare Erkenntnisse auf Regal- und Ladenebene umwandelt. Durch unlängst erfolgte Übernahmen von beispielsweise Survey.com in Nordamerika und LenzTech in China sowie durch Partnerschaften mit Snooper in Australien und Neuseeland und jetzt Roamler in Europa erweitert Trax sein globales Crowd-Netwerk und die damit einhergehenden Einsatzmöglichkeiten.

Der voll integrierte Audit-Service von Trax und Roamler ist derzeit für CPG-Unternehmen in Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Spanien und Großbritannien verfügbar.

Über Trax

Trax ist ein führender Anbieter von Computer-Vision und Analytics für den Einzelhandel. Unsere unternehmenseigene Computer-Vision- und Machine-Learning-Plattformen wandeln zusammen mit dem Internet der Dinge alltägliche Regalfotos in zeitgerechte, umsetzbare Berichte um, mit denen unsere Kunden ihre Vertriebssteuerung und Produktverfügbarkeit optimieren können. Einfach ausgedrückt digitalisieren wir die reale Welt des Einzelhandels. Viele der global führenden CPGs und Einzelhändler nutzen unsere Lösungen in großem Umfang für dynamisches Merchandising, Vertriebsoptimierung, Marktmessung, Analysen und Regalüberwachung, um positive Kundenerlebnisse zu fördern und Umsatzchancen an allen Verkausstellen zu erhöhen. Wir starteten als Pioniere im Bereich der Computer-Vision im Einzelhandel und wir erbringen weiterhin branchenführende und innovative Spitzenleistungen durch die Entwicklung neuer fortschrittlicher Technologien und autonomer Datenerfassungsmethoden. Trax hat seinen Hauptsitz in Singapur und bedient Kunden in mehr als 90 Ländern weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.traxretail.com.

Über Roamler

Roamler wurde 2011 gegründet und ist der führende europäische Anbieter im Bereich Crowd-basiertes Field-Marketing, der Aufträge für die größten FMCG-Hersteller, Verbrauchermarken, CPG und Einzelhandelsketten übernimmt. Roamler bietet Unternehmen datengestützte B2B-Crowd-Lösungen, die von effizienten, weithin verfügbaren und auf Anfrage bereitstehenden Arbeitskräften erfasst werden. Diese Arbeitskräfte werden je nach Fähigkeiten, Erfahrung und Standort rekrutiert und organisiert und treten ausschließlich auf Anfrage in Aktion. Damit sind Unternehmen flexibler und Crowdworker haben die Möglichkeit, breiter gefächerte Chancen für persönliche und berufliche Weiterentwicklung wahrzunehmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.roamler.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.