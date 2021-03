CGTN: Il miglioramento del sistema elettorale di Hong Kong: qual è la posta in gioco?

La Cina sta meditando il miglioramento del sistema elettorale della regione amministrativa speciale di Hong Kong – ma molti sostengono che si tratta di un piano per eliminare le forze di opposizione nella città.

Perché i miglioramenti sono essenziali?

Illustrando la decisione preliminare concernente il miglioramento del sistema elettorale di questa regione amministrativa speciale, Wang Chen, vicepresidente del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo, ha spiegato che lo scopo è prevenire la presa del potere da parte di forze destabiizzanti, anticinesi, facendo riferimento alle sommosse del 2019 che sono durate vari mesi.

“Per rimediare alla situazione, è importare adottare le misure necessarie per migliorare il sistema elettorale ed eliminare i rischi e i difetti istituzionali attuali per far sì che dell’amministrazione di Hong Kong siano responsabili i suoi residenti e che l’organismo più importante sia composto da patrioti”, ha affermato Wang.

