Infor und C3 AI bilden strategische Partnerschaft, um skalierbare Industrieanwendungen für Enterprise-KI zu realisieren

REDWOOD CITY, Kalifornien und NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--C3 AI (NYSE: AI), ein führender Anbieter von Enterprise-KI-Software, und Infor, ein führendes Unternehmen im Bereich ERP-Technologie-Cloud, haben heute ein weitreichendes strategisches Bündnis angekündigt. Damit sollen die Enterprise-Class-Lösungen für künstliche Intelligenz (KI) in verschiedenen relevanten Branchen erweitert werden, um die nativen Ressourcen von Infor für maschinelles Lernen zu erweitern. So kann Infor die Expansion seiner Industrieangebote hin zu Edge-Szenarios untersuchen und Möglichkeiten analysieren, umfassendere Ressourcen über die Standardangebote von Infor hinaus anzubieten.

Infor hat vor, für seine Kunden von C3 AI vorgefertigte Lösungen unter dem Markennamen Infor zu vermarkten, zu lizenzieren und bereitzustellen und neue Lösungen für die Verwendung der C3 AI® Suite zu untersuchen. Infor und C3 AI gehen davon aus, dass sie die bestehenden digitalen Portfolios beider Unternehmen nutzen können, um zusammen an neuen integrierten Enterprise-KI-Anwendungen zu arbeiten, mit denen spezifischer Industriebedarf gedeckt werden kann. Der anfängliche Schwerpunkt wird auf vorausschauender Wartung im Zusammenhang mit Systemen des Internets der Dinge (Internet of Things, IoT) liegen. Dabei besteht das Ziel darin, eine proaktivere und genauere Wartungsstrategie innerhalb der Lösung EAM (Enterprise Asset Management) von Infor zu realisieren. Die Partnerschaft ist so strukturiert, dass die Erkundung weiterer Vertikalen ermöglicht wird. Sie ist darauf ausgelegt, dass die bestehenden Plattformtechnologien von Infor mit fortgeschrittenen Analysen und integrierter Intelligenz ergänzt werden.

„C3 AI bietet ein unglaubliches Spektrum von Fachwissen und KI-Expertise an, um zur Erweiterung unserer Grenzen beizutragen“, sagte Kevin Samuelson, CEO von Infor. „Durch die Ergänzung unseres bestehenden Infor-Produktportfolios mit vorgefertigten KI-Anwendungen von C3 AI, die nativ in der Cloud laufen, können wir das Infor-Portfolio von Anwendungsfällen erweitern und Infor weiterhin in die richtige Position bringen, um Nutzen aus dem kognitiven Zeitalter zu ziehen. Dank diesem Zusammenschluss können die Branchenexpertise und das Repertoire von Plattformtechnologien von Infor mit den bedeutenden KI-Ressourcen von C3 AI kombiniert werden. Unsere Kunden können so von hochmodernen Lösungen für Enterprise-KI profitieren.“

„Infor stellt die Unternehmensressourcenplanung, die Lieferkettenexpertise und die Datenplattform bereit, während C3 AI die offene, modellgestützte Architektur der C3 AI Suite einbringt, mit der die Zeit, die Komplexität und die Kosten der Entwicklung und Bereitstellung unternehmensweiter KI-Anwendungen reduziert werden können“, sagte Thomas M. Siebel, CEO von C3 AI. „Dieser Zusammenschluss bedeutet eine perfekte Position, aus der die Bereitstellung skalierbarer, branchenspezifischer Lösungen für Enterprise-KI schnell auf den Weg gebracht werden kann. Wir sind überzeugt, dass der Zusammenschluss von Infor und C3 AI eine nützliche, stabile Ergänzung für Tausende von Kunden und potentiellen Kunden darstellen wird.“

„Infor spielt mit seiner Grundlagentechnologie weiterhin eine zentrale Rolle bei unserer Transformation in fast jedem unserer Geschäftsbereiche bei Koch und in fast jeder Branche, in der wir tätig sind“, sagte Jim Hannan, EVP und CEO Unternehmen bei Koch Industries, Inc. „Dank der Integration der Expertise von C3 AI kann Infor besser prädiktive Einblicke in Echtzeit, höhere Umsätze und Zufriedenheit beim Endverbraucher sowie die Verbesserung kritischer Compliance und operativer Prozesse ermöglichen. Dank dieses Zusammenschlusses können Infor-Kunden wie Koch ihre bestehenden Investitionen in Infor-Anwendungen nutzen und gleichzeitig ihren Wechsel in die Cloud sowie die Übernahme von Enterprise-KI beschleunigen.“

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, schreiben Sie an die folgende E-Mail-Adresse: sales@c3.ai.

Über C3.ai, Inc.

C3.ai, Inc. (NYSE:AI) ist ein führender Anbieter von KI-Software für Unternehmen zur Beschleunigung der digitalen Transformation. C3 AI liefert eine Produktfamilie von vollständig integrierten Produkten: C3 AI® Suite, eine End-to-End-Plattform für die Entwicklung, den Einsatz und den Betrieb umfangreicher KI-Anwendungen; C3 AI Applications, ein Portfolio branchenspezifischer SaaS-KI-Anwendungen; C3 AI CRM, eine Suite branchenspezifischer CRM-Anwendungen, die für KI und Machine Learning entwickelt wurden; und C3 AI Ex Machina, eine No-Code-KI-Lösung, um Datenwissenschaft auf alltägliche Geschäftsprobleme anzuwenden. Der Kern des Angebots von C3 AI ist eine offene, modellgesteuerte KI-Architektur, die die Datenwissenschaft und Anwendungsentwicklung drastisch vereinfacht. Erfahren Sie mehr unter: www.c3.ai

Über Infor

Infor ist ein weltweit führendes Unternehmen für auf bestimmte Branchen spezialisierte Business-Cloud-Software. Infor liefert auftragsentscheidende Unternehmensanwendungen für 67.000 Kunden in mehr als 175 Ländern. Die Software des Unternehmens ist dafür konzipiert, mit nachhaltigeren operative Vorteilen für mehr Wert und geringere Risiken zu sorgen. Wir befähigen unsere 17.000 Mitarbeiter, ihre umfassende Branchenexpertise umzusetzen, und nutzen datengestützte Einsichten, um zur Meisterung neuer Herausforderungen für Unternehmen und Branchen Neues zu schaffen, Neues zu lernen und uns schnell anzupassen. Bei Infor engagieren wir uns dabei, unseren Kunden moderne Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie ihr Geschäft transformieren und ihren jeweils eigenen Weg zur Innovation beschleunigen können. Mehr erfahren Sie auf www.infor.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.