Infor e C3 AI criam parceria estratégica para fornecer aplicativos escaláveis do setor de IA empresarial

REDWOOD CITY, Califórnia, e NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--A C3 AI (NYSE: AI), uma líder global de softwares empresariais de IA, e a Infor, uma líder em nuvem de tecnologia ERP, anunciaram hoje uma aliança estratégica de longo alcance para expandir conjuntamente soluções de IA (artificial intelligence, AI) de classe empresarial em setores aplicáveis para expandir as capacidades nativas de aprendizado de máquina da Infor. Isto permitirá que a Infor explore a expansão das suas ofertas no setor em cenários de ponta e analise maneiras para oferecer capacidades mais profundas, além das ofertas padrão da Infor.

A Infor planeja comercializar, licenciar e implantar soluções pré-construídas da C3 AI sob a marca Infor e explorar novas soluções usando a Suíte C3 AI®. A Infor e a C3 AI esperam alavancar os portfólios digitais existentes das duas empresas, para colaborarem em novos aplicativos empresariais de IA que possam atender as necessidades específicas do setor. O foco inicial será no ambiente de manutenção preditiva da Internet das coisas (Internet of Things, Iot), com o objetivo de oferecer uma estratégia de manutenção mais proativa e precisa dentro da solução de gerenciamento de ativos empresariais (Enterprise Asset Management, EAM). A parceria está estruturada para permitir a exploração em outras verticais, e é projetada para suplementar as tecnologias da plataforma existente da Infor em análise avançada e inteligência integrada.

“A C3 AI oferece uma incrível variedade de conhecimento e experiência em IA para ajudar a expandir nossas fronteiras”, disse Kevin Samuelson, diretor-executivo da Infor. “Ao aumentar nosso portfólio existente de produtos Infor com aplicativos pré-construídos da C3 AI, que rodam nativamente na nuvem, podemos expandir o portfólio da Infor de casos de uso e posicionar ainda mais a Infor para capitalizar a era cognitiva. Esta aliança combinará a experiência da Infor no setor e a estabilidade de tecnologias de plataforma com as significativas capacidades de IA da C3 AI para permitir que nossos clientes se beneficiem de soluções empresariais de IA de última geração”.

“A Infor oferece o planejamento de recursos empresariais, experiência de cadeia de suprimentos, e plataforma de dados, enquanto a C3 AI traz a arquitetura aberta, orientada por modelo da Suíte C3 AI que pode reduzir o tempo, a complexidade e o custo de desenvolver e implantar aplicativos de IA em escala empresarial”, afirmou o diretor-executivo da C3 AI Thomas M. Siebel. “Esta aliança está perfeitamente posicionada para acelerar a entrega de soluções empresariais de IA escaláveis, específicas para o setor. Acreditamos que a aliança da Infor e C3 AI irá oferecer um complemento útil e robusto para milhares de clientes e potenciais clientes”.

“A Infor continua a exercer uma função importante na transformação da Koch, com sua tecnologia capacitadora, em quase todas as unidades de negócios e setores nos quais operamos”, disse Jim Hannan, vice-presidente executivo e diretor executivo empresarial da Koch Industries, Inc. “Incorporar a experiência da C3 AI permite que a Infor forneça melhores percepções preditivas em tempo real, aumento na receita e satisfação do usuário final, e uma conformidade crítica e processos operacionais melhorados. A aliança permitirá que clientes da Infor, incluindo a Koch, alavanquem seus investimentos existentes em aplicativos Infor, enquanto aceleram sua mudança para a nuvem e adotam IA empresarial”.

Sobre a C3.ai, Inc.

A C3.ai, Inc. (NYSE:AI) é uma importante fornecedora de software de IA empresarial que acelera a transformação digital. A C3 AI oferece uma linha de produtos totalmente integrados: A Suíte C3 AI®, uma plataforma de ponta a ponta para desenvolver, implementar e operar aplicativos de IA de larga escala; C3 AI Applications, um portfólio de aplicativos de IA no modelo software como serviço (Software as a Service, SaaS) específicos para determinados setores de mercado; C3 AI CRM, uma suíte de aplicativos de gestão de relacionamento com clientes (Customer Relationship Management, CRM) específicos para determinados setores do mercado e desenvolvidos para IA e aprendizado de máquina; e C3 AI Ex Machina, uma solução de IA sem código para aplicar a ciência de dados a problemas de negócios cotidianos. O núcleo das ofertas da C3 AI é uma arquitetura de IA aberta e orientada por modelos que simplificam drasticamente a ciência de dados e o desenvolvimento de aplicativos. Saiba mais em www.c3.ai

Sobre a Infor

A Infor é uma líder global em software baseado na nuvem especializado por setor. Fornecendo aplicativos empresariais para missões críticas para mais de 67 mil clientes em mais de 175 países, o software da Infor é projetado para entregar mais valor e menos risco, com vantagens operacionais mais sustentáveis. Capacitamos nossos 17 mil funcionários para alavancarem sua profunda experiência no setor e usamos percepções orientadas por dados para rapidamente criar, aprender e nos adaptar para resolvermos desafios emergentes dos negócios e do setor. A Infor está comprometida a oferecer a nossos clientes ferramentas modernas para que transformem seus negócios e acelerem nas suas próprias jornadas para a inovação. Para saber mais, acesse www.infor.com.

