Zynga podejmuje współpracę z grupą Girls Who Code, aby zwiększyć świadomość i wsparcie dla kobiet w branży technologicznej

Zynga Teams up with Girls Who Code to Help Raise Awareness and Support for Women in Tech (Photo: Business Wire)

Zynga Teams up with Girls Who Code to Help Raise Awareness and Support for Women in Tech (Graphic: Business Wire)

Zynga Teams up with Girls Who Code to Help Raise Awareness and Support for Women in Tech (Graphic: Business Wire)

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), światowy lider w dziedzinie interaktywnej rozrywki, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet w 2021 r., poinformowała dziś o nawiązaniu współpracy z organizacją Girls Who Code. Zynga, której misją jest podnoszenie świadomości i wsparcie kobiet w branży technologicznej, przeznaczyła 100000 USD ze swojego funduszu na działania społeczne, co pozwoli organizacji Girls Who Code (GWC) wspierać dziewczęta na wszystkich etapach ich edukacji, począwszy od trzeciej klasy szkoły aż po pracę zawodową.

GWC jest międzynarodową organizacją non-profit zajmującą się likwidacją nierówności technologicznych związanych z płcią. Organizacja dotarła do ponad 300000 dziewcząt w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Indiach; 50 procent z nich to osoby rasy czarnej, latynoskiej lub pochodzące ze środowisk o niskich dochodach. Poprzez swój bezpłatny program Klubów GWC dociera do młodych kobiet w najważniejszym momencie ich drogi, przekazując im wiedzę z zakresu informatyki, tak aby mogły realnie wpływać na swoją społeczność. Ponadto inicjatywa ta zapewnia im siostrzane grono wspierających rówieśników i mentorów, którzy pomagają uczestniczkom wytrwać oraz odnieść sukces.

„Zynga ma zaszczyt współpracować z Girls Who Code, pomagając w tworzeniu bardziej integracyjnej branży technologii i gier poprzez zwiększanie możliwości dla dziewcząt i kobiet na całym świecie – powiedział Phuong Phillips, dyrektor ds. prawnych w firmie Zynga. - Dzięki ich wirtualnym warsztatom, klubom szkolnym, programom mentorskim, networkingowi i innym przedsięwzięciom mamy nadzieję zbudować następne pokolenie kobiet w STEAM, co pomoże im przygotować się i rozwinąć w środowisku pracowników branży technologicznej. Wraz z niesamowitą grupą kobiet w Zynga, która już teraz robi tak wiele, aby wspierać nasze studia i pracowników na całym świecie, niezwykle istotne jest, abyśmy podjęli konstruktywne kroki, które pomogą wzmocnić przyszłość naszej branży na nadchodzące lata”.

„Doskonale wiemy, że pełne pasji, różnorodne i ambitne młode kobiety są kluczem do zmiany naszego miejsca pracy i świata – powiedziała dr Tarika Barrett, nowa dyrektor generalna Girls Who Code. - Z dumą podejmujemy współpracę z firmą Zynga, co zbiega się akurat z Międzynarodowym Dniem Kobiet. Pragniemy wysłać głośny sygnał do młodych kobiet na całym świecie, że ich miejsce jest w dziedzinie technologii oraz że mają one wsparcie w przejściu z życia szkolnego do świata zawodowego. Zynga i Girls Who Code współdzielą wizję bardziej sprawiedliwej i wyrównanej kadry pracowniczej, w której kobiety ze wszystkich środowisk zdobywają najwyższe stanowiska”.

GWC skupia obecnie ponad 80000 absolwentek w wieku studenckim, które podejmują studia na kierunkach informatycznych i pokrewnych w tempie 15 razy większym niż średnia w USA. Przy obecnym tempie działania organizacja jest na dobrej drodze do zniwelowania nierówności pomiędzy płciami w nowych miejscach pracy na poziomie podstawowym w dziedzinie informatyki i pokrewnych do roku 2030. Dzięki wsparciu firmy Zynga GWC będzie nadal rozwijać swoje bezpłatne kluby i programy dla absolwentów wspierające młode kobiety w uzyskiwaniu dostępu do zatrudnienia w branży technologicznej oraz łączące młode dziewczęta z wzorcami do naśladowania i mentorami, którzy będą je wspierać podczas podróży na tym rynku.

W marcu, kanały społecznościowe firmy Zynga będą prezentować niesamowite kobiety, które aktywnie działają na rzecz w promowania przyjaznego miejsca pracy w studiach należących do grupy Zynga na całym świecie. Co więcej, Small Giant Games, spółka zależna firmy Zynga Inc. zwróci się do swojej międzynarodowej sieci graczy w Empires & Puzzles o pomoc w zwiększeniu świadomości poprzez zmianę opisu swojego sojuszu tak, aby zawierał on hashtag #ChooseToChallenge – temat tegorocznego Międzynarodowego Dnia Kobiet. Od dzisiaj do 14 marca emotka uniesionej ręki jest dostępna wyłącznie na czacie w grze. Dodatkowo gracze, którzy wezmą udział w tym wydarzeniu, dostaną przypinki do awatara z uniesioną ręką.

Więcej informacji można uzyskać na stronie:

www.zynga.com

www.girlswhocode.com

www.internationalwomensday.com

Uwagi redakcyjne

Podstawowe elementy graficzne i zasoby dostępne do użytku pod poniższym linkiem: https://www.dropbox.com/sh/x7ey7f7kht5zbym/AADtJroaLak7G56DjgAbIVBra?dl=0

„Empires & Puzzles” można pobrać za darmo na iOS oraz Android.

Zynga Inc.

Zynga jest światowym liderem w dziedzinie interaktywnej rozrywki, którego misją jest zbliżanie do siebie ludzi z całego świata za pośrednictwem gier. Już ponad miliard osób miało bezpośrednią styczność z takimi tytułami tej firmy, jak „CSR Racing™”, „Empires & Puzzles™”, „Merge Dragons!™”, „Merge Magic!™”, „Toon Blast™”, „Toy Blast™”, „Words With Friends™” i „Zynga Poker™”. Gry Zynga dostępne są w ponad 150 krajach świata na wielu platformach społecznościowych i urządzeniach mobilnych. Powstała w 2007 r. spółka ma siedzibę główną w San Francisco i biura w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Indiach, Turcji i Finlandii. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.zynga.com lub na profilach Zynga na Twitterze, Instagramie, Facebooku lub na blogu Zynga.

Girls Who Code

Girls Who Code to międzynarodowa organizacja non-profit działająca na rzecz zniwelowania nierówności płciowych w środowisku technologicznym i zmiany przekonań o tym, jak wygląda i czym zajmuje się programista. Dzięki swoim programom organizacja przewodzi w inspirowaniu, edukowaniu i wyposażaniu młodych kobiet w umiejętności informatyczne, które pozwolą im wykorzystać możliwości XXI wieku. Girls Who Code dotarła do 300 000 dziewcząt poprzez swoje programy, a także do 500 milionów ludzi poprzez kampanie, działania promocyjne i serie bestsellerów New York Timesa. Aby dołączyć do ruchu lub dowiedzieć się więcej, zapraszamy na stronę girlswhocode.com. Zachęcamy do śledzenia organizacji w mediach społecznościowych @GirlsWhoCode.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.