CLERHP Estructuras signe un engagement de capitaux propres de 10 000 000 euros avec LDA CAPITAL

LOS ANGELES & MURCIE, Espagne--(BUSINESS WIRE)--CLERHP Estructuras, une entreprise d'ingénierie et de construction basée à Murcie (Espagne) et cotée au BME GROWTH, a signé un engagement en capitaux propres de 10 millions d'euros avec LDA Capital, société internationale de placements alternatifs.

La Société, qui possède des filiales en Bolivie, au Paraguay et en Uruguay, développe actuellement un nouveau logiciel destiné au secteur de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction. CLERHP fournit des solutions d'optimisation des structures de bâtiments et d'autres applications de réalité virtuelle et de réalité augmentée, pour des solutions de productivité sur site.

Juan Andrés Romero, président-directeur général du Groupe, a déclaré: "Le soutien apporté par LDA Capital, avec son apport en capitaux propres de 10 millions d'euros, nous garantit une forte croissance. Il va nous permettre d'accélérer nos projets numériques".

Warren Baker, associé directeur de LDA Capital, a commenté en ces termes: "Le moment est venu pour le secteur de l'architecture, de l'ingénierie, et de la construction d'adopter de nouvelles technologies. Ce secteur s'efforce actuellement de tirer parti de nouvelles infrastructures technologiques pour améliorer sensiblement l'efficacité des projets et de rationaliser les processus. LDA estime que les solutions logicielles d'IA novatrices de CLERHP fournissent des opportunités de croissance substantielles à court terme et nous avons le plaisir de participer à cette ambitieuse phase de croissance."

À propos de CLERHP Estructuras

CLERHP Estructuras est la société-mère d'un groupe spécialisé dans l'ingénierie et la construction, dont la vision stratégique consiste à mettre en œuvre les meilleures pratiques d'ingénierie pour retirer des avantages en termes de construction d'ouvrages. CLERHP développe de nouvelles solutions logicielles d'optimisation des structures en béton utilisant l'intelligence artificielle et l'analyse multi-physique d'éléments finis, offrant ainsi au secteur de nouveaux modèles commerciaux.

À propos de LDA CAPITAL

LDA Capital est un groupe d'investissements mondial spécialisé dans les transactions transfrontalières complexes dans le monde entier. Notre équipe s'engage professionnellement en faveur des opportunités internationales et transfrontalières, ayant exécuté collectivement plus de 200 transactions dans des marchés publics comme privés de 43 pays, pour une valeur totale supérieure à 10 milliards USD. Pour en savoir plus, veuillez visiter: www.ldacap.com. Pour toute demande de renseignements, veuillez adresser un email à: info@ldacap.com.

www.clerhp.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.