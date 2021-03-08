領先的供應鏈物流視覺化公司Tive選擇Skyhook的定位服務

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--領先的Wi-Fi、行動通訊和混合定位技術獨立供應商Skyhook已被Tive®選中，來增強其運輸途中的超精確定位服務。Tive致力於幫助物流專業人員積極監測物流貨物的位置和狀況，包括位置、溫度、震動、光照和濕度等資料。Skyhook的精準定位解決方案將取代和補充特定型號的Tive運輸追蹤器的現有定位來源。憑藉Skyhook的定位技術，Tive的客戶可以更清楚地瞭解物料和設備在其供應鏈中的移動情況。

定位追蹤技術可以幫助托運人和物流服務提供者(LSP)瞭解整個供應鏈流程，識別和預測可能的突發情況，預測物流的抵達時間，並透過綜合分析和最佳化來實現持續改進。Tive提供即時的運輸中物流視覺化服務，來消除可預防的延誤和損壞，選擇Skyhook是因為他們擁有混合型定位方法，能夠在各種環境中提供位置定位，而且對威蹤器電池壽命的影響較低。Skyhook的服務將被廣泛應用於Tive資料雲和開放式視覺化網路(OVN)，確保即使進入傳統GPS可能失效的位置也能看到貨物的位置資訊，例如在貨物進入倉庫時。

Skyhook的精準定位解決方案透過三角定位行動通訊網路、Wi-Fi訊號以及GPS來測算追蹤器的位置，擴大了貨物當前位置的即時視覺化範圍。將Skyhook服務融入可以帶來切實的益處，例如透過取得即時位置資訊可以改善庫存控制，防遺失防盜，提高營運效率和整體視覺化。

Skyhook執行長Craig Waggy表示：「Skyhook很高興能與Tive合作，讓企業能更容易地追蹤和監控他們的現代供應鏈。我們特有的混合型定位方法非常適合希望瞭解其產品如何在全球移動的資產追蹤公司。」

Tive軟體工程資深總監Lennon Acosta表示：「下一代的運輸中物流視覺化技術將增加更多方式來即時傳輸重要資料，從而幫助物流專業人員主動管理物流狀況，避免延誤和損壞。超精確定位和連通性是基礎，而Skyhook兩者都能提供。我們的開放式視覺化網路將這些資料傳輸給project44和FourKites的共同客戶，打造運輸中物流視覺化的業界新標準。」

Skyhook和Tive期待在未來產品上繼續合作。欲瞭解有關Skyhook資產追蹤定位解決方案的更多資訊，請造訪此網頁：https://www.skyhook.com/asset-tracking

關於Skyhook：

Skyhook是定位技術領域獨立的全球領軍企業，經營著全球最大的獨立定位網路，該網路由51億個地理定位的Wi-Fi熱點和2億個手機訊號塔組成。Skyhook處理數百億筆定位資訊，為設備、應用程式、穿戴式裝置、品牌和廣告平臺提供精準、可靠的位置資料和智慧服務。Skyhook是Liberty Broadband Corporation旗下的獨資子公司，透過其母公司Skyhook Holding, Inc.營運。如需瞭解更多資訊，請造訪www.skyhook.com。

關於Tive

Tive是一家領先的即時供應鏈視覺化專業見解供應商，幫助物流專業人士主動管理他們的運輸中物流位置和狀況。Tive可以幫助托運人和物流服務提供者(LSP)消除可預防的延遲、損壞和運輸問題。Tive的解決方案可以提供由其業界領先的追蹤器所產生的資料，幫助客戶積極最佳化他們的物流運輸，改善他們的客戶體驗，同時還能以可行的方式即時提供有關供應鏈的深入見解。欲瞭解更多資訊，請造訪www.tive.com。

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