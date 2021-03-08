领先的供应链物流可视化公司Tive选择Skyhook的定位服务

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的Wi-Fi、蜂窝和混合定位技术独立提供商Skyhook已被Tive®选中，来增强其运输途中的超精确定位服务。Tive致力于帮助物流专业人员积极监测物流货物的位置和状况，包括位置、温度、震动、光照和湿度等数据。Skyhook的精准定位解决方案将取代和补充特定型号的Tive运输跟踪器的现有定位源。借助Skyhook的定位技术，Tive的客户可以更清楚地了解物料和设备在其供应链中的移动情况。

定位追踪技术可以帮助托运人和物流服务提供商(LSP)了解整个供应链流程，识别和预测可能的突发情况，预测物流的抵达时间，并通过综合分析和优化来实现持续改进。Tive提供实时的在途物流可视化服务，来消除可预防的延误和损坏，选择Skyhook是因为他们拥有混合型定位方法，能够在各种环境中提供位置定位，而且对跟踪器电池寿命的影响较低。Skyhook的服务将被广泛应用于Tive数据云和开放式可视化网络(OVN)，确保即使进入传统GPS可能失效的位置也能看到货物的位置信息，例如在货物进入仓库时。

Skyhook的精准定位解决方案通过三角定位蜂窝网络、Wi-Fi信号以及GPS来测算跟踪器的位置，扩大了货物当前位置的实时可视化范围。将Skyhook服务融入可以带来切实的益处，例如通过获取即时位置信息可以改善库存控制，防丢防盗，提高运营效率和整体可视化。

Skyhook首席执行官Craig Waggy表示：“Skyhook很高兴能与Tive合作，让企业能更容易地跟踪和监控他们的现代供应链。我们特有的混合型定位方法非常适合希望了解其产品如何在全球移动的资产追踪公司。”

Tive软件工程高级总监Lennon Acosta表示：“下一代的在途物流可视化技术将增加更多方式来实时传输重要数据，从而帮助物流专业人员主动管理物流状况，避免延误和损坏。超精确定位和连通性是基础，而Skyhook两者都能提供。我们的开放式可视化网络将这些数据传输给project44和FourKites的共同客户，打造在途物流可视化的业界新标准。”

Skyhook和Tive期待在未来产品上继续合作。欲了解有关Skyhook资产跟踪定位解决方案的更多信息，请访问此网页：https://www.skyhook.com/asset-tracking

关于Skyhook：

Skyhook是定位技术领域独立的全球领军企业，运营着全球最大的独立定位网络，该网络由51亿个地理定位的Wi-Fi热点和2亿个手机信号塔组成。Skyhook处理数百亿条定位信息，为设备、应用程序、可穿戴设备、品牌和广告平台提供精准、可靠的位置数据和智能服务。Skyhook是Liberty Broadband Corporation旗下的全资子公司，通过其母公司Skyhook Holding, Inc.运营。如需了解更多信息，请访问www.skyhook.com。

关于Tive

Tive是一家领先的实时供应链可视化专业见解提供商，帮助物流专业人士主动管理他们的在途物流位置和状况。Tive可以帮助托运人和物流服务提供商(LSP)消除可预防的延迟、损坏和运输问题。Tive的解决方案可以提供由其业界领先的跟踪器所生成的数据，帮助客户积极优化他们的物流运输，改善他们的客户体验，同时还能以可操作的方式实时提供有关供应链的深入见解。欲了解更多信息，请访问www.tive.com。

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