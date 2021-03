REDWOOD CITY, California, e NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--C3 AI (NYSE:AI), prestigioso fornitore di software basati sull’intelligenza artificiale, e Infor, leader a livello cloud per le tecnologie di pianificazione delle risorse aziendali (Enterprise Resource Planning, ERP), hanno annunciato oggi un’alleanza strategica di ampio respiro finalizzata a un impegno congiunto di espansione delle soluzioni aziendali basate sull’intelligenza artificiale (artificial intelligence, AI) per tutti i settori passibili di impiego, allo scopo di potenziare le capacità di apprendimento automatico native di Infor. Questo consentirà a Infor di esplorare il possibile ampliamento delle proprie offerte aziendali in scenari periferici e analizzare le modalità per offrire capacità più avanzate al di fuori delle proposte standard di Infor.

Infor intende commercializzare, concedere in licenza e implementare le soluzioni preconfezionate di C3 AI per i clienti Infor con il proprio marchio ed esplorare nuove soluzioni utilizzando la piattaforma C3 AI® Suite.

