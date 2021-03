LONDRA--(BUSINESS WIRE)--HomeServe Japan Corporation (“HomeServe Japan”), una joint venture tra HomeServe plc e Mitsubishi Corporation, ha firmato un accordo di collaborazione per la fornitura di utenze con Tohoku Electric Power, la sua seconda nel paese, avviando una campagna pubblicitaria di prova ai proprietari di abitazione.

La collaborazione prevede la commercializzazione di due prodotti – copertura abbinata di impianto elettrico e climatizzazione; e copertura idraulica completa. Come nelle altre zone servite da HomeServe, questi prodotti sono progettati per incontrare le esigenze dei proprietari di abitazione che desiderano evitare il costo imprevisto e la scomodità di una riparazione imprevista in casa.

Tohoku Electric Power ha sottoscritto con HomeServe Japan una collaborazione esclusiva di affinità a lungo termine e guadagnerà una commissione su ogni vendita e rinnovo nella sua base clienti – il modello riuscito di Associazione che HomeServe utilizza nelle sue aree consolidate.

