HomeServe annonce un nouveau partenariat majeur au Japon

HomeServe Japan Corporation ("HomeServe Japan"), une coentreprise entre HomeServe plc et Mitsubishi Corporation, a signé un partenariat avec le fournisseur de services publics Tohoku Electric Power, et a débuté des tests marketing auprès de propriétaires de logements.

Deux produits sont en cours de commercialisation dans le cadre de ce partenariat: une couverture de câblage électrique et de climatisation, et une couverture intégrale de plomberie. Comme dans d'autres régions du monde desservies par HomeServe, ces produits visent à répondre aux besoins des propriétaires souhaitant éviter les frais et désagréments inattendus consécutifs à une réparation imprévue de leur logement.

Tohoku Electric Power a signé un accord de partenariat d'affinité exclusif de longue durée avec HomeServe Japan et percevra une commission sur chaque vente et travaux de rénovation, correspondant au modèle éprouvé qu’HomeServe adopte dans ses zones d'activité. Responsable de la commercialisation et des services aux propriétaires immobiliers, HomeServe Japan collabore avec un réseau de fournisseurs locaux pour assurer la gestion des sinistres. Les produits sont entièrement couverts par un assureur local.

Jonathan King, président de HomeServe Japan, a déclaré : « Nous sommes toujours très satisfaits de l'accueil réservé à la proposition d’adhésion de HomeServe par les services publics japonais. La concurrence engendrée par la déréglementation du marché de l’approvisionnement en gaz et en électricité signifie que les services publics recherchent de nouveaux moyens d'offrir de la valeur à leurs clients, et HomeServe possède un modèle éprouvé et testé qui les aidera à atteindre leurs objectifs. Tohoku Electric Power est le cinquième acteur du secteur, répondant aux besoins de 3,9 millions de foyers dans le nord du Japon, sur les 52 millions que compte le pays. »

« Le bilan des campagnes marketing initiales effectuées dans le cadre du premier partenariat de services publics démontre que la proposition d’adhésion reçoit un écho positif auprès des propriétaires de logements japonais, tandis que les solides relations commerciales de Mitsubishi Corporation avec les services publics japonais sont synonymes d’un solide portefeuille de projets. L’équipe combinée est ravie de pouvoir offrir un service exemplaire à un nombre plus grand d'acteurs du marché japonais. »

HomeServe est une société internationale de solutions de réparation et d'amélioration pour la maison permettant de simplifier la gestion des services à l'habitat en assurant la mise en relation entre les particuliers et les professionnels afin de générer des revenus récurrents. HomeServe est cotée à la Bourse de Londres, avec une valorisation boursière avoisinant les 3,6 milliards de livres sterling.

