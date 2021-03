REDWOOD CITY, Californië & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--C3 AI (NYSE: AI), een toonaangevende leverancier van AI-software voor ondernemingen, en Infor, een leider in de cloud op het gebied van ERP-technologie, hebben vandaag een brede strategische alliantie aangekondigd die is ontworpen om gezamenlijk uit te breiden enterprise-class artificial intelligence (AI) -oplossingen in toepasselijke sectoren om de native machine learning-mogelijkheden van Infor uit te breiden. Hierdoor kan Infor de uitbreiding van zijn branche aanbod onderzoeken naar edge-scenario’s en manieren analyseren om diepere mogelijkheden te bieden die verder gaan dan het standaard Infor-aanbod.

