CLERHP Estructuras vereinbart Eigenkapitalzusage mit LDA CAPITAL über 10 Millionen Euro

LOS ANGELES & MURCIA, Spanien--(BUSINESS WIRE)--CLERHP Estructuras, ein am BME GROWTH notiertes Bau- und Ingenieurunternehmen mit Sitz im spanischen Murcia, hat mit LDA Capital, einer weltweit tätigen Investmentgesellschaft für alternative Anlagen, eine Eigenkapitalzusage über 10 Millionen Euro vereinbart.

Das Unternehmen, das Tochtergesellschaften in Bolivien, Paraguay und Uruguay unterhält, entwickelt eine neue Software für den AECO-Sektor (Architektur, Ingenieurbau, Konstruktion und Betrieb von Gebäuden und Anlagen). CLERHP stellt Lösungen für die Optimierung von Bauwerken und neue Anwendungen im Bereich Virtual Reality und Augmented Reality (VR/AR) für Produktivitätslösungen vor Ort bereit.

Juan Andrés Romero, Präsident und CEO der Gruppe, äußerte sich wie folgt: „Die Eigenkapitalzusage von LDA Capital in Höhe von 10 Mio. Euro stellt unser starkes Wachstum sicher und beschleunigt die Entwicklung unserer digitalen Projekte.“

Warren Baker, Managing Partner von LDA Capital, kommentierte dies folgendermaßen: „Für Unternehmen aus dem AECO-Sektor (Architektur, Ingenieurbau, Konstruktion und Betrieb von Gebäuden und Anlagen) ist die Zeit gekommen, neue Technologien einzusetzen. In der Branche ist man bestrebt, neue technologische Infrastrukturen zu nutzen, um die Effizienz von Projekten entscheidend zu verbessern und Prozesse zu rationalisieren. Wir bei LDA sind davon überzeugt, dass die innovativen KI-Softwarelösungen von CLERHP in naher Zukunft beträchtliche Wachstumschancen bieten werden. Wir freuen uns darüber, Teil dieser spannenden Wachstumsgeschichte zu sein.“

Über CLERHP Estructuras

CLERHP Estructuras ist die Muttergesellschaft eines Ingenieur- und Baukonzerns. Dieser verfolgt die strategische Vision, Best Practices anzuwenden, um das Bauingenieurwesen und das Bauwesen zu optimieren. CLERHP entwickelt neue Softwarelösungen für die Optimierung von Betonbauwerken. Dabei setzt das Unternehmen auf Künstliche Intelligenz und die Finite-Elemente-Multiphysik-Analyse (AI + FEM) und bietet dem AECO-Sektor auf diese Weise neue Geschäftsmodelle.

Über LDA CAPITAL

LDA Capital ist eine globale Investment-Gruppe, die über Know-how bei komplexen, grenzüberschreitenden Transaktionen weltweit verfügt. Unser Team widmet seine Fähigkeiten und Kompetenzen internationalen und grenzüberschreitenden Chancen und hat bereits gemeinsam mehr als 200 Transaktionen im öffentlichen Sektor und in privaten Märkten in 43 Ländern mit einem Gesamttransaktionswert von über 10 Milliarden US-Dollar durchgeführt. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ldacap.com; Anfragen richten Sie bitte per E-Mail an: info@ldacap.com.

www.clerhp.com

