Bouwen aan gezond China en een onderwijssysteem van hoge kwaliteit zijn beide belangrijke inhoud in de ontwerpschets van het 14e vijfjarenplan (2021-2025) voor nationale economische en sociale ontwikkeling en de langetermijndoelstellingen via het jaar 2035, dat zal worden beoordeeld door wetgevers tijdens de lopende sessie van het National People's Congress (NPC).

Op de tweede dag van de jaarlijkse zitting van de NPC, de nationale wetgevende macht van China, dit jaar, nam president Xi Jinping deel aan een groepsbijeenkomst met nationale politieke adviseurs uit de onderwijs-, medische en gezondheidssector.

Hij woonde van 2013 tot 2020 acht keer gezamenlijke groepsbijeenkomsten bij met nationale politieke adviseurs uit verschillende sectoren tijdens de twee sessies en luisterde naar hun opmerkingen en suggesties.

