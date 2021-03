LOS ANGELES & MURCIA, Spanje--(BUSINESS WIRE)--CLERHP Estructuras, een engineering- en constructiebedrijf gevestigd in Murcia (Spanje) en genoteerd aan de BME GROWTH, heeft een aandelenbelofte van 10 miljoen euro getekend met de wereldwijde alternatieve investeringsmaatschappij LDA Capital.

Het bedrijf, met dochterondernemingen in Bolivia, Paraguay en Uruguay, ontwikkelt nieuwe software voor de AECO-sector. CLERHP biedt oplossingen voor de optimalisatie van bouwconstructies en nieuwe toepassingen in de Virtual en Augmented Reality (AR) -ruimte voor productiviteitsoplossingen op locatie.

