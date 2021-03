LONDEN--(BUSINESS WIRE)--HomeServe Japan Corporation (“HomeServe Japan”), een joint venture tussen HomeServe plc en Mitsubishi Corporation, heeft een nutspartnerschap getekend met Tohoku Electric Power, de tweede in het land, en is begonnen met testmarketing voor huiseigenaren.

Onder de relatie worden twee producten op de markt gebracht: gecombineerde elektrische bedrading en airconditioningafdekking; en uitgebreide sanitairafdekking. Net als in de andere regio’s van HomeServe, zijn deze producten ontworpen om te voldoen aan de behoeften van huiseigenaren die de ongeplande kosten en het ongemak van een onverwachte huisreparatie willen vermijden.

Tohoku Electric Power heeft een exclusief, langdurig affiniteitspartnerschap getekend met HomeServe Japan, en zal een commissie verdienen op elke verkoop en verlenging van haar klantenbestand – het succesvolle lidmaatschapsmodel dat HomeServe in haar gevestigde territoria opereert. HomeServe Japan is verantwoordelijk voor marketing en service aan huiseigenaren, met zijn netwerk van lokale providers die aan de claims voldoen. De producten zijn volledig gedekt door een lokale verzekeringsmaatschappij.

