 寰宇保險代理最新報告顯示，一些國家的醫療保險費有所下降

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)——全球健康保險經紀公司寰宇保險代理 (Pacific Prime) 的最新報告調查了 100 個地點的國際私人醫療保險 (IPMI) 保費，發現部份地區的個人和家庭 IPMI 保費均有所下降，背後有幾個關鍵因素，而史無前例的新冠肺炎疫情則是其中之一。

寰宇保險代理的《2020-2021年國際醫療保險費用報告》(Cost of International Health Insurance Report 2020-2021)首先根據各國的平均 IPMI 保費進行排名。美國佔據榜首，個人平均保險費為 7,703 美元，家庭平均保險費為 21,817 美元。泰國的平均保險費最低，個人為 1,934 美元，家庭為 7,257 美元，居於榜單末尾。

在研究的 100 個地點中，與前一年相比，多達 36 個國家的 IPMI 保費有所下降，因為新冠肺炎疫情令人們拖延甚至拒絕就醫，各國也採取了封城措施。除了 IPMI 保費的整體趨勢外，該報告還展示了特定地區的趨勢，包括：

在 20 個醫療保險費用最高的地點中，有 12 個位於美洲。由於醫療費用高昂，美國仍是保險費用最高的國家。另外，由於針對行為和心理健康疾病的昂貴理賠增加，拉丁美洲國家的保險費用在未來五年內可能會大幅上漲。

香港重新成為全世界醫療保險費用第二昂貴的地點。同樣，新加坡是亞洲醫療保險費用第二昂貴的地方。這是由於醫療保險過度使用和人口迅速老化等因素造成的。

由於全球經濟低迷導致需求疲弱，中國的醫療保險費在多年上漲後進入調整階段。隨著保險科技佔據中心舞臺，中國的保險業也在經歷數碼化。

醫療保險公司開始針對每個地區改善和重整其保費定價策略，以便在服務品質和營運可持續性之間取得最佳平衡，並為不久將來可能出現的危機做好準備。

免費下載寰宇保險代理的《2020-2021年國際醫療保險成本報告》，進一步了解上述趨勢和影響醫療保險的主要因素，包括不斷變化的醫療需求、醫療成本、監管規範、保險欺詐，及保險科技的興起。

關於寰宇保險代理：

寰宇保險代理成立於 1999 年，是一家屢獲殊榮的保險經紀公司，總部位於香港，並在亞洲、中東、歐洲和美洲等地設有區域辦事處。該公司致力於簡化個人、家庭和企業的保險流程。如需了解更多資訊，請造訪：https://www.pacificprime.com/

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