Zynga werkt samen met Girls Who Code om het bewustzijn en de steun voor vrouwen in de technologie te vergroten

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), een wereldleider in interactief entertainment, heeft vandaag aangekondigd dat het een samenwerking aangaat met Girls Who Code ter ondersteuning van Internationale Vrouwendag 2021. Met een missie om het bewustzijn en de ondersteuning van vrouwen in de technologie te vergroten, heeft Zynga $ 100.000 uit zijn Social Impact Fund toegezegd om Girls Who Code (GWC) in staat te stellen meisjes op alle punten te ondersteunen tijdens hun educatieve traject van de 3e klas naar het personeelsbestand.

GWC is een internationale non-profitorganisatie die zich inzet voor het dichten van de genderkloof in technologie. De organisatie heeft meer dan 300.000 meisjes bereikt in de VS, Canada, het VK en India. 50 procent van de bediende meisjes is zwart, Latinx of heeft een laag inkomen. Via het gratis Clubs-programma bereikt GWC jonge vrouwen op het meest kritieke punt in de pijplijn. Hierdoor kunnen ze computerwetenschappen gebruiken om hun gemeenschap te beïnvloeden en een zusterschap van ondersteunende leeftijdsgenoten en mentoren bieden om hen te helpen volharden en slagen.

“Zynga is vereerd om samen te werken met Girls Who Code om een inclusievere industrie in technologie en games te helpen smeden door de kansen voor meisjes en vrouwen over de hele wereld uit te breiden”, zei Phuong Phillips, Chief Legal Officer bij Zynga. “Door hun virtuele workshops, schoolclubs, mentorprogramma's, netwerken en meer hopen we de volgende generatie vrouwen in STEAM op te bouwen om hen te helpen zich voor te bereiden en te gedijen in het technische personeelsbestand. Met een ongelooflijke groep vrouwen bij Zynga die al zoveel doet om onze studio's en werknemers over de hele wereld te ondersteunen, is het belangrijk dat we positieve stappen ondernemen om de toekomst van onze industrie in de komende jaren te versterken.”

“We weten dat gepassioneerde, diverse, ambitieuze jonge vrouwen de sleutel zijn om onze werkplek en onze wereld te transformeren”, zei Dr. Tarika Barrett, aankomend CEO bij Girls Who Code. “We zijn verheugd om op deze Internationale Vrouwendag samen te werken met Zynga om jonge vrouwen overal een luid signaal te geven dat ze thuishoren in de technologie en dat ze worden ondersteund tijdens hun traject van school naar het personeelsbestand. Zynga en Girls Who Code delen een visie van een eerlijker en rechtvaardiger personeelsbestand, waar vrouwen van alle achtergronden naar de top stijgen.”

GWC heeft nu meer dan 80.000 alumni van middelbare leeftijd, met een hoofdvak in computerwetenschappen en aanverwante vakgebieden, 15 keer het Amerikaanse gemiddelde. In het huidige tempo ligt de organisatie op schema om de genderkloof in nieuwe informatica op instapniveau en aanverwante banen tegen 2030 te dichten. Met de steun van Zynga blijft GWC zijn gratis clubs en alumniprogramma's uitbreiden, jonge vrouwen helpen kansen te benutten in het technische personeelsbestand en jonge vrouwen in contact brengen met rolmodellen en mentoren om hen te ondersteunen op hun technologische traject.

In maart zetten de sociale kanalen van Zynga enkele van de ongelooflijke vrouwen in de schijnwerpers die bijdragen aan het promoten van een inclusievere werkplek voor de studio's van Zynga over de hele wereld. Verder zal Small Giant Games, een dochteronderneming van Zynga Inc., een beroep doen op haar wereldwijde netwerk van spelers in Empires & Puzzles om het bewustzijn te vergroten door de beschrijving van hun alliantie te wijzigen met de hashtag #ChooseToChallenge, het thema voor Internationale Vrouwendag van dit jaar. Vanaf nu tot 14 maart is een emoji met opgestoken hand exclusief toegevoegd voor de chatfunctie in de game en bovendien wordt een avatar-pin met opgestoken hand ook toekend aan spelers die deelnemen aan dit evenement.

Ga voor meer informatie naar:

www.zynga.com

www.girlswhocode.com

www.internationalwomensday.com

Noten van de redacteur

Afbeeldingen en middelen zijn beschikbaar voor gebruik via de volgende link:

https://www.dropbox.com/sh/x7ey7f7kht5zbym/AADtJroaLak7G56DjgAbIVBra?dl=0

Empires & Puzzles is gratis te downloaden op iOS en Android​

Over Zynga

Zynga is een wereldmarktleider in interactief entertainment met een missie om de wereld via games te verbinden. Tot op heden hebben meer dan een miljard mensen de franchises van Zynga gespeeld, waaronder CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ en Zynga Poker™. Zynga’s games zijn beschikbaar in meer dan 150 landen en kunnen wereldwijd op sociale platforms en mobiele apparaten worden gespeeld. Het bedrijf, opgericht in 2007, heeft zijn hoofdkantoor in San Francisco en vestigingen in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, India, Turkije en Finland. Ga voor meer informatie naar www.zynga.com of volg Zynga op Twitter, Instagram, Facebook of de blog van Zynga.

Over Girls Who Code

Girls Who Code is een internationale non-profitorganisatie die werkt aan het dichten van de genderkloof in technologie en het veranderen van het beeld van hoe een programmeur eruitziet en wat deze doet. Met hun programma's leiden ze de beweging om jonge vrouwen te inspireren, op te leiden en uit te rusten met de computervaardigheden om de kansen van de 21e eeuw na te jagen. Girls Who Code heeft tot nu toe 300.000 meisjes bereikt via zijn programma's en 500 miljoen mensen via campagnes, belangenbehartiging en bestverkochte series van de New York Times. Ga naar girlswhocode.com om u bij de beweging aan te sluiten of voor meer informatie. Volg de organisatie op sociale media @GirlsWhoCode.

