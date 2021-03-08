C3.ai数字化转型研究所宣布壳牌成为新的行业合作伙伴

加州红木城、加州伯克利和伊利诺伊州厄巴纳--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--C3.ai数字化转型研究所(DTI)今天宣布，跨国能源公司壳牌(Shell)成为其最新行业合作伙伴，加入这个由大学、国家实验室和企业组成的联盟。壳牌计算与数据科学首席科学家Detlef Hohl将成为该公司在联盟的代表。

通过DTI行业合作伙伴计划，来自世界各地的知名公司能够与DTI的研究人员和活动合作，并提供可用于研究的匿名数据集。此外也鼓励行业合作伙伴与DTI的研究人员合作开展研究项目，并参加DTI会议。

DTI最近发起了第二轮提案征集活动，为专注于利用数字化转型和人工智能(AI)来解决能源和气候安全问题的远景研究项目提供资助。

C3 AI创始人兼首席执行官Tom Siebel表示：“壳牌在新能源领域确立了明确的领导地位，并做出‘共创未来’(Powering Progress)的承诺，以加快壳牌业务向净零排放过渡。随着DTI加速推进其清洁能源和气候倡议，壳牌将成为其重要的合作伙伴。”

Detlef Hohl表示：“壳牌在数据科学领域有着悠久的历史。AI在过去的十年里取得惊人的进步，无疑将成为向低碳世界过渡的驱动力之一，但我们意识到，我们无法凭一己之力解决这些问题。我们认为，工业界、科技公司和学术界之间的合作对于加速扩大AI在能源领域的影响力至关重要。我们很高兴能成为C3.ai数字化转型研究所的成员，帮助加速人工智能应用，以造福企业、政府和社会。”

C3.ai数字化转型研究所联合主任、加州大学伯克利分校计算机科学系Thomas M. Siebel教授S. Shankar Sastry表示：“欢迎壳牌加入C3.ai数字化转型研究所，我们期待双方共同努力，利用数字化转型科学推进其具有创新性且能源转型宏伟目标。”

微软全球商业业务执行副总裁Judson Althoff表示：“壳牌和微软致力于紧密合作，共创净零排放的未来。壳牌将成为C3.ai数字化转型研究所能源和气候倡议中富有影响力的新领导者。”

关于C3.ai数字化转型研究所

C3.ai数字化转型研究所(C3.ai Digital Transformation Institute)由C3 AI、微软和一些顶尖大学于2020年3月成立，是一个致力于加速人工智能应用，以造福企业、政府和社会的研究联盟。该研究所聘请世界顶尖科学家进行研究，并培养数字化转型这门新科学的从业人员，涵盖人工智能、机器学习、云计算、物联网、大数据分析、组织行为、公共政策和道德。

C3.ai数字化转型研究所的10个联盟成员大学和实验室分别是：加州大学伯克利分校、伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校、卡内基梅隆大学、瑞典皇家理工学院、劳伦斯伯克利国家实验室、麻省理工学院、伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校国家超级计算应用中心、普林斯顿大学、斯坦福大学和芝加哥大学。其他行业合作伙伴包括阿斯利康和贝克休斯。

为支持研究所的发展，C3 AI将在研究所运营的前五年提供5725万美元的现金捐助。同时，C3 AI和微软还将为研究所额外提供3.1亿美元的实物支持，包括对C3 AI® Suite和Microsoft Azure计算、存储和技术资源的使用，以支持C3.ai数字化转型研究所开展研究工作。

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