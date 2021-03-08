C3.ai數位轉型研究所宣佈殼牌成為新的業界合作夥伴

加州紅木市、加州柏克萊和伊利諾州厄巴納--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--C3.ai數位轉型研究所(DTI)今天宣佈，跨國能源公司殼牌(Shell)成為最新的業界合作夥伴，加入這個由大學、國家實驗室和企業組成的聯盟。殼牌運算與資料科學首席科學家Detlef Hohl將成為該公司在聯盟的代表。

DTI產業合作夥伴計畫使來自世界各地的知名公司能夠與DTI的研究人員和活動合作，並提供可用於研究的匿名資料集。此外也鼓勵業界合作夥伴與DTI的研究人員合作進行研究專案，並參加DTI會議。

DTI最近發起了第二輪提案徵集活動，為專注於利用數位轉型和人工智慧(AI)來解決能源和氣候安全問題的遠景研究專案提供資助。

C3 AI創辦人兼執行長Tom Siebel表示：「殼牌在新能源領域確立了明確的領導地位，並提出『共創未來』(Powering Progress)的承諾，以加快殼牌業務向淨零排放過渡。隨著DTI加速推進其清潔能源和氣候倡議，殼牌將成為重要的合作夥伴。」

Detlef Hohl表示：「殼牌在資料科學領域有著悠久的歷史。AI在過去的十年裡取得驚人的進步，無疑將成為向低碳世界過渡的驅動力之一，但我們意識到，我們無法憑一己之力解決這些問題。我們認為，工業界、科技公司和學術界之間的合作，對於加速擴大AI在能源領域的影響力至關重要。我們很高興能成為C3.ai數位轉型研究所的成員，協助加速人工智慧應用，以造福企業、政府和社會。」

C3.ai數位轉型研究所聯合主任、加州大學柏克萊分校電腦科學系Thomas M. Siebel教授S. Shankar Sastry表示：「歡迎殼牌加入C3.ai數位轉型研究所，我們期待雙方共同努力，利用數位轉型科學推進其具有創新性的能源轉型宏偉目標。」

微軟全球商業業務執行副總裁Judson Althoff表示：「殼牌和微軟致力於密切合作，共創淨零排放的未來。殼牌將成為C3.ai數位轉型研究所能源和氣候倡議中具有影響力的新領導者。」

關於C3.ai數位轉型研究所

C3.ai數位轉型研究所(C3.ai Digital Transformation Institute)由C3 AI、微軟和一些頂尖大學於2020年3月成立，是致力於加速人工智慧應用，以造福企業、政府和社會的研究聯盟。該研究所聘請世界頂尖科學家進行研究，並培養數位轉型這門新科學的從業人員，涵蓋人工智慧、機器學習、雲端運算、物聯網、大數據分析、組織行為、公共政策和道德。

C3.ai數位轉型研究所的10個聯盟成員大學和實驗室分別是：加州大學柏克萊分校、伊利諾大學厄巴納-香檳分校、卡內基梅隆大學、瑞典皇家理工學院、勞倫斯柏克萊國家實驗室、麻省理工學院、伊利諾大學厄巴納-香檳分校國家超級運算應用中心、普林斯頓大學、史丹佛大學和芝加哥大學。其他業界合作夥伴包括阿斯利康和貝克休斯。

為支持研究所的發展，C3 AI將在研究所運行的前五年提供5725萬美元的現金捐助。同時，C3 AI和微軟還將為研究所額外提供3.1億美元的實物支援，包括對C3 AI® Suite和Microsoft Azure運算、儲存和技術資源的使用，以支援C3.ai數位轉型研究所進行研究工作。

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