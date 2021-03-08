Nine Masts Capital選擇Bare Cove Technology作為其雲端技術合作夥伴

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Bare Cove Technology（簡稱“BCT”）欣然宣佈，Nine Masts Capital已成功遷移至Bare Cove Technology的全託管及雲端託管IT服務平臺。除了雲端託管和IT支援之外，Nine Masts還委任BCT提供長期CTO諮詢、網絡安全諮詢和軟件開發服務。

Nine Masts Capital非投資團隊負責人Alain Bordoni表示：「Nine Masts認為，對於科技的投資是保持競爭力以及推進本公司增長策略的關鍵。BCT對創新、雲端協作和策略性科技決策的投入使他們脫穎而出，成為我們的理想之選。」Bordoni補充道：「BCT團隊的專業性和可靠性讓他們可以冷靜地管理我們複雜的遷移工作。他們對高品質工程和支援服務的承諾，不斷地令我們留下深刻的印象。」

Bare Cove Technology行政總裁Emily Randall表示：「我們很榮幸能夠獲得Nine Masts Capital的信任，選擇我們作為主要的技術合作夥伴。我們期待能夠幫助他們推動創新科技策略向前發展。」

關於Bare Cove Technology

Bare Cove Technology (BCT)是屢獲殊榮的IT和網絡安全解決方案提供商。我們的團隊由網絡安全、軟件開發、雲端技術和IT基礎架構與設計領域久經考驗的領導者組成。BCT立足香港、新加坡和澳大利亞，為亞太地區的頂級資產管理公司提供支援，協助客戶迎合機構投資者和全球監管機構不斷變化的期望。

如欲瞭解有關Bare Cove Technology的更多資訊，請聯絡info@barecovetech.com或造訪https://www.barecovetech.com。

關於Nine Masts Capital Management

Nine Masts Capital Management成立於2010年5月，公司奉行市場中性、相對價值相關策略，主要在股票、信貸和波動性資產類別中進行流動性交易活動，並專注於亞太地區。

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