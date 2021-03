Gesundheits- und Bildungssystem von höchster Qualität werden in den zwei Tagungen Chinas betont

Xi highlights women's contribution to social development

Am zweiten Tag der diesjährigen Tagung des NVK hat Chinas nationaler Gesetzgeber, Präsident Xi Jinping, an einem Gruppentreffen mit nationalen Politikberatern aus den Sektoren Bildung, Medizin und Gesundheit teilgenommen.

Während der zwei Tagungen besuchte er von 2013 bis 2020 achtmal gemeinsame Gruppentreffen mit nationalen Politikberatern aus verschiedenen Sektoren, bei denen er sich ihre Stellungnahmen und Vorschläge anhörte.

Gesundheitsschutz des Volkes

Bezüglich der Arbeit in den Bereichen Medizin und Gesundheit bekräftigte Xi, dass die Gesundheit des Volkes eine strategische Strategie darstelle, die Bemühungen bedürfe, um die Umsetzung der Health-China-Initiative zu beschleunigen.

Zudem erwähnte er die Erfahrung, die im Kampf gegen COVID-19 gesammelt wurde, und erklärte, dass Fakten erneut bewiesen hätten, dass die Prävention die kosteneffizienteste und wirksamste Strategie sei.

Die Verbesserung der Krankheitsprävention und des Kontrollsystems, die Entwicklung eines starken öffentlichen Gesundheitssystems und die Beschleunigung von Gesundheitssystemreformen wurden von Xi hervorgehoben.

Das Netzwerk zum Schutz der öffentlichen Gesundheit des Landes solle gestärkt und Anstrengungen unternommen werden, um die Entwicklung öffentlicher Krankenhäuser von hoher Qualität voranzutreiben, sagte er, wobei er ein umfassendes Gesundheitswesen für das Volk in allen Lebensphasen verlangte.

Von 2016 bis 2020 nutzte die Regierung 141,5 Mrd. Yuan des Zentralhaushalts, 23 Prozent mehr seit der 12. FJP-Periode (2011-2015), um in mehr als 8.000 Projekte des öffentlichen Gesundheitswesens wie den Bau von Krankheitskontroll- und Präventionszentren zu investieren.

Gleichzeitig feierte Xi das medizinische Personal als die Hüter der Leben und der Gesundheit des Volkes und betonte den Schutz und die Fürsorge für medizinische Arbeitskräfte.

Seit dem Ausbruch des Virus hat Xi mehrere Treffen abgehalten, wichtige Reden gehalten und Anweisungen erteilt, um die Fürsorge des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPC) für medizinische Arbeitskräfte auszudrücken, die gegen die Epidemie an vorderster Front kämpfen, vor allem in Hubei und ihrer Hautstadt Wuhan.

Schaffung eines Bildungssystems von höchster Qualität

Was die Arbeit im Bildungsbereich angeht, unterstrich XI die Notwendigkeit, die Reform für Bildungsmethoden, die Art der Schulführung und Verwaltungssysteme umfassend zu fördern, um die Erschaffung eines Bildungssystems von hoher Qualität weiter voranzutreiben.

Gemäß dem Entwurf des 14. Fünfjahresplans wird das Bildungsniveau der gesamten Bevölkerung kontinuierlich erhöht werden, während das mehrschichtige soziale Sicherheitssystem und das Gesundheitssystem weiter verbessert werden.

Der Präsident betonte darüber hinaus die Rolle der Lehrer und nannte sie das Rückgrat der Bildung. Er sagte außerdem, dass Lehrer von hohem Niveau eine hochwertige Bildung ausmachten.

Zudem weitete er im Hinblick auf den internationalen Frauentag, der auf den 8. März fällt, seine festlichen Grüße und Glückwünsche auf die Frauen des Landes jeder ethnischen Gruppe und jeder Gesellschaftsschicht aus.

Frauen hätten an allen Fronten, wie bei dem entscheidenden Sieg bei Schaffung einer moderaten wohlhabenden Gesellschaft in jederlei Hinsicht, dem entscheidenden Kampf gegen die Armut sowie die COVID-19-Pandemie, mutig und beharrlich gekämpft und dabei die volle Anmut der Frauen in einer neuen Ära gezeigt, sagte Xi.

