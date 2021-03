Sistemas de saúde de alta qualidade, sistemas educacionais destacados nas duas sessões da China

PEQUIM--(BUSINESS WIRE)--A construção de uma China saudável e um sistema educacional de alta qualidade são conteúdos importantes no esboço do 14º Plano Quinquenal (2021-2025) para o desenvolvimento econômico e social nacional e os objetivos de longo prazo até 2035, que serão revisados pelos legisladores na sessão em andamento do Congresso Nacional do Povo (CNP).

No segundo dia da sessão anual deste ano do CNP, a legislatura nacional da China, o presidente Xi Jinping juntou-se a uma reunião de grupo com assessores políticos nacionais dos setores de educação, medicina e saúde.

Ele participou oito vezes de reuniões de grupo com assessores políticos nacionais de vários setores durante as duas sessões entre 2013 e 2020, ouvindo seus comentários e sugestões.

Garantir a saúde das pessoas

Ao falar do trabalho nas áreas médica e de saúde, Xi reiterou que a saúde das pessoas é uma prioridade estratégica, exigindo mais esforços para acelerar a implantação da iniciativa "China saudável".

Ele também mencionou a experiência adquirida na luta contra a COVID-19 e disse que os fatos provaram mais uma vez que a prevenção é a estratégia de saúde mais econômica e eficaz.

Melhorar o sistema de prevenção e controle de doenças, desenvolver um sistema de saúde pública forte e intensificar as reformas do sistema de saúde são pontos destacados por Xi.

A rede de proteção à saúde pública do país deve ser fortalecida, e devem ser feitos esforços para promover o desenvolvimento de hospitais públicos alta qualidade, disse ele, exigindo cuidados de saúde abrangentes para as pessoas em todas as etapas da vida.

De 2016 a 2020, o governo conseguiu 141,5 bilhões de yuans, um aumento de 23% desde o 12º projeto de cinco anos (five year project, FYP) (2011-2015), do orçamento central para investir em mais de 8.000 projetos de saúde pública, tais como a construção de centros de controle e prevenção de doenças.

Ao mesmo tempo, elogiando os trabalhadores médicos como os guardiões da vida e da saúde das pessoas, Xi enfatizou o fortalecimento da proteção e dos cuidados para os trabalhadores médicos.

Desde o surto do vírus, Xi realizou múltiplas reuniões, proferiu importantes discursos e deu instruções para expressar o cuidado do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCC) aos trabalhadores médicos que lutam contra a epidemia na linha de frente, especialmente em Hubei e sua capital, Wuhan.

Construir um sistema educacional de alta qualidade

Com relação ao trabalho na educação, Xi observou a necessidade de promover de forma abrangente a reforma dos métodos educacionais, do modo de funcionamento da escola e dos sistemas de gestão para promover ainda mais a construção de um sistema educacional de alta qualidade.

De acordo com o esboço preliminar do 14º Plano Quinquenal, o nível de educação de toda a população será continuamente melhorado, enquanto o sistema de previdência social e o sistema de saúde multinível serão ainda mais aperfeiçoados.

O presidente também destacou o papel dos professores, chamando-os de a espinha dorsal da educação e afirmando que professores de alta qualidade fazem uma educação de alta qualidade.

Ele também expressou cumprimentos e sinceros votos às mulheres do país de todos os grupos étnicos e todas as camadas sociais antes do Dia Internacional da Mulher, que cai no dia 8 de março.

Em todas as frentes, tais como a vitória decisiva na construção de uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos, a luta decisiva contra a pobreza e a pandemia da COVID-19, as mulheres lutaram com coragem e perseverança, demonstrando plenamente a graça da mulher na nova era, disse Xi.

https://news.cgtn.com/news/2021-03-06/Xi-meets-political-advisors-joins-discussions-at-annual-session-YpsWeY0u9q/index.html

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.