Mise en exergue de systèmes de santé et éducatifs de grande qualité dans les Deux Sessions de la Chine

PÉKIN--(BUSINESS WIRE)--La mise en place du plan Healthy China et d’un système éducatif de haute qualité sont deux contenus importants de l’avant-projet pour le 14e Plan quinquennal (2021-2025) pour le développement économique et social national et les objectifs à long terme jusqu’en 2035, qui sera examiné par des législateurs à l’occasion de la session en cours du Congrès national populaire (CNP).

Lors de la deuxième journée de la session annuelle de cette année du CNP – la législature nationale de la Chine –, le président Xi Jinping s’est joint à une réunion de groupe avec des conseillers politiques nationaux des secteurs de l’éducation, médical et de la santé.

Il a participé à des réunions de groupe conjointes avec des conseillers politiques nationaux de divers secteurs durant les Deux Sessions à huit reprises entre 2013 et 2020, écoutant leurs commentaires et suggestions.

Garantir la santé de la population

En évoquant le travail effectué dans les domaines médical et de la santé, Xi Jinping a rappelé que la santé de la population restait pour lui une priorité stratégique, demandant davantage d’efforts pour accélérer la mise en œuvre de l’initiative Healthy China.

Il a également mentionné l’expérience acquise pendant la lutte contre la COVID-19 et a affirmé que les faits ont prouvé une nouvelle fois que la prévention est la stratégie la plus économique et la plus efficace en matière de santé.

L’amélioration des systèmes de prévention et de contrôle des maladies, le développement d’un système de santé publique solide et l’intensification des réformes du système de santé sont mis en exergue par le président.

Le réseau de protection de la santé publique du pays doit être fortifié, et des efforts doivent être faits pour promouvoir le développement de haute qualité d’hôpitaux publics, a-t-il déclaré, demandant des soins de santé complets pour la population à tous les âges de la vie.

Entre 2016 et 2020, le gouvernement a alloué 141,5 milliards de yuans, soit 23 pour cent de plus que pour la période du 12e Plan quinquennal (2011-2015), du budget central pour investir dans plus de 8 000 projets de santé publique, comme la construction de centres de contrôle et de prévention des maladies.

Simultanément, saluant les travailleurs de la santé, qu’il considère comme des gardiens de la vie et de la santé des personnes, Xi Jinping a mis l’accent sur un renforcement de la protection et des soins pour le personnel médical.

Depuis l'éclosion du virus, le président a tenu de multiples réunions, prononcé des discours importants et donné des instructions pour exprimer l’attention que porte le Comité central du Parti communiste chinois (PCC) au personnel médical à l'avant-garde de la lutte contre l'épidémie, en particulier à Hubei et dans sa capitale Wuhan.

Bâtir un système éducatif de haute qualité

Tout comme le travail dans le domaine de l’éducation, le président a souligné la nécessité de promouvoir de manière générale une réforme des méthodes éducatives, du mode de fonctionnement des écoles et des systèmes de gestion pour continuer de promouvoir la construction d’un système éducatif de haute qualité.

D’après l’avant-projet pour le 14e Plan quinquennal, le niveau d'éducation de la population toute entière sera amélioré en permanence, tandis que le système de sécurité sociale à plusieurs niveaux et le système de santé seront encore améliorés.

Le président a également insisté sur le rôle des enseignants, les qualifiant de pierre angulaire de l’éducation et affirmant que des enseignants de haute qualité sont synonymes d’éducation de haute qualité.

Il a aussi envoyé ses meilleurs vœux aux femmes du pays, de tous les groupes ethniques et de tous les horizons, en vue de la Journée internationale de la femme, le 8 mars.

Sur tous les fronts, comme la victoire décisive dans la construction d’une société modérément prospère à tous les égards, la bataille décisive contre la pauvreté et la pandémie de COVID-19, les femmes ont combattu courageusement et avec ténacité, démontrant pleinement la grâce des femmes dans la nouvelle ère, a ajouté Xi Jinping.

https://news.cgtn.com/news/2021-03-06/Xi-meets-political-advisors-joins-discussions-at-annual-session-YpsWeY0u9q/index.html

