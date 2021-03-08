Isorg針對安全市場推出的首款採用有機光電二極體的指紋掃描器模組獲得FBI認證

FAP 10模組獲得美國批准，開創了這種新類別光學感測器的先河，這表明全球生物辨識市場準備好接納安全應用領域的有機電子產品

法國利摩日--()--(美國商業資訊)--有機光電探測器(OPD)和大面積影像感測器的先驅Isorg今天宣布，其指紋採集設定檔(Fingerprint Acquisition Profile, FAP) 10模組已獲得美國聯邦調查局(FBI)認證，開創了該類別採用有機光電二極體(OPD)的光學感測器的先河。FAP 10生物辨識模組現已獲准用於安全應用，特別是機場和其他需要最高安全等級場所的門禁控制行動裝置辨識。

FAP 10透過在薄膜電晶體(TFT)背板上印刷有機光電二極體製作而成。Isorg是全球唯一一家接受委託進行OPD感測器量產的製造商；公司在法國利摩日的現代化工廠已經做好工業化量產的準備。

歸功於強大內部光學技術的FAP 10還為客戶提供了另一項顯著優勢，即模組能夠承受從室內強光照明到直射日光的極高亮度。員警、保全人員和其他專職人員可以在室內或室外進行控制，而指紋設備不會產生飽和影像；在全天候條件下或在強烈的人工光線下可以快速驗證人員身分。

ISORG執行長Jean-Yves Gomez表示：「這項FBI認證證明了Isorg有能力提供採用有機電子產品的生物辨識模組，以因應安全市場的挑戰並滿足其嚴格要求。我們是首家獲得OPD指紋感測器安全認證的公司，我們的指紋感測器可確保客戶在邊境管制、門禁控制、選民身分辨識等應用領域獲得所需要的高品質影像、準確性和穩健性。安全市場將繼續受惠於我們正在進行的開發，以在相同的可擴展OPD技術基礎上獲得更高外觀規格（最高FAP 60）的認證。」

FAP10是一套集影像感測器、專用光源、濾光器和驅動電子設備於一體的完整解決方案。為了支援客戶的產品開發，Isorg將提供一個參考設計，其中含有最新的整合式讀取積體電路(ROIC)，以及經過Isorg OPD感測器技術最佳化，用於提高影像品質的軟體處理功能。

該模組採用扁平、纖薄（厚度> 2毫米）和堅固式設計，足以因應所有室外條件。這使其成為在任何地方使用的行動ID設備的理想選擇，並且有別於競爭對手的光學模組，後者的指紋掃描器體積龐大、笨重且更加易碎。Isorg的模組化架構具有通用性，使公司能夠為FAP 60模組提供最高達到四指驗證的藍圖，並可擴展至更大的手掌大小的表面區域。此外，反欺騙功能也能夠輕鬆整合到硬體和軟體中。

Isorg的FAP 10 的表面積為0.5-0.65英寸（1.27-1.65公分），已獲准用於單指驗證。公司正計畫獲得最高達到四指(FAP60)的更大面積生物辨識模組的FBI認證，從而為大面積生物辨識模組提供非常顯著的成本優勢。

Isorg已經透過這項先進技術得到了類似的益處，該技術為智慧手機製造商提供了大面積螢幕指紋(FoD)應用的最纖薄的全套解決方案。

關於Isorg
ISORG是大面積光電探測器及影像感測器的有機和印刷電子領域的先驅。公司提供新一代高性能成像儀，能夠輕鬆整合到具有各種形狀或大小的系統中。其靈活的影像感測器應用於醫療設備、ID安全及閘禁控制、物聯網(IoT)和消費電子產品等領域。Isorg成立於2010年，總部位於法國利摩日。
www.isorg.fr

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

CAROL LESLIE
carol@ala.com

Contacts

CAROL LESLIE
carol@ala.com