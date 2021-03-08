Isorg为首款基于有机光电二极管技术、用于指纹扫描仪的安防指纹模块获得FBI认证

法国利摩日--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--(美国商业资讯)--有机光电探测器(OPD)和大面积图像传感器的先驱Isorg今天宣布，作为首个该类别的有机光电二极管(OPD)光学传感器，其指纹采集配置文件(Fingerprint Acquisition Profile) FAP 10模块获得美国联邦调查局(FBI)认证。FAP 10生物识别模块现已被批准用于安防应用，特别是机场和其他需要最高安全等级场所的门禁控制移动设备识别。

通过在TFT（薄膜晶体管）背板上印刷有机光电二极管来制造FAP 10，Isorg是全球唯一一家能够批量生产OPD传感器的制造商，公司在法国利摩日的现代化工厂已经做好工业化量产的准备。

得益于内部强大的光学技术，FAP 10还为客户提供了另一项显著优势：模块能够承受从室内强光照明到直射日光的极高亮度。警察、保安和其他专职人员可以在室内或室外执行检测，而指纹设备不会产生饱和图像，在全天候条件下或在强烈的人工光线下可以快速验证人员身份。

Isorg首席执行官Jean-Yves Gomez表示：“这项FBI认证证明了Isorg有能力提供基于有机电子产品的生物识别模块，以应对安防市场的挑战, 并满足其严格的要求。我们是首家获得OPD指纹传感器安防认证的公司，我们的指纹传感器可确保客户在边境管制、门禁控制、选民身份识别等应用领域，获得所需要的高质量图像、准确性和稳健性。安防市场将继续受益于我们正在进行的开发，以在相同的可扩展OPD技术基础上, 支持更大面积（最高FAP 60）传感器的认证。”

Isorg的FAP10模块是一个完整的解决方案，集成了图像传感器、专用光源、滤光器和驱动电子设备。为了支持客户的产品开发，Isorg将提供一个参考设计，其中带有最新的集成ROIC（读出集成电路），以及优化在Isorg OPD传感器技术上而用于提高图像质量的软件处理功能。

该模块采用扁平、纤薄设计（厚度小于 2毫米），其坚固度足以应对所有室外条件。这使之成为在任何地方使用的移动ID设备的理想选择，并且有别于竞争对手的光学模块，后者的指纹扫描仪体积庞大、笨重且更加易碎。Isorg的模块化架构具有通用性，使公司能够为FAP 60模块提供最高达到四指验证的路线图，并可扩展至更大的手掌大小的表面区域。此外，防冒功能也能够轻松集成到硬件和软件中。

Isorg的FAP 10 的表面积为0.5-0.65英寸（1.27-1.65厘米），已被批准用于单指验证。公司正计划获得最高达检测到四指(FAP60)的更大面积生物识别模块的FBI认证，从而为大面积生物识别模块提供非常显著的成本优势。

Isorg亦从这项先进技术在手机中的应用获益，为智能手机制造商提供面向大面积屏幕指纹(FoD)应用的最纤薄的全套解决方案。

关于Isorg

ISORG是面向大面积光电探测器及图像传感器的有机和印刷电子领域的先驱。公司提供新一代高性能成像仪，能够轻松集成到具有各种形状或大小的系统中。其灵活的图像传感器应用于医疗设备、ID安全与门禁控制、物联网(IoT)和消费电子产品等领域。Isorg成立于2010年，总部位于法国利摩日。

www.isorg.fr

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