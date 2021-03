BURLINGTON, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--

Everbridge a obtenu un nouveau brevet révolutionnaire pour son système d'alertes au public, basé sur sa technologie d'automatisation de la sélection de canaux de communications optimaux permettant d'atteindre extrêmement rapidement les plus vastes groupes de populations hyper-ciblées, en temps de crise.

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), le chef de file mondial des solutions de gestion des événements critiques (CEM), a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un nouveau brevet révolutionnaire pour son système Public Warning. Ce brevet porte sur une technologie de systèmes hybrides d'alerte aux populations et sur l'envoi intelligent de messages via des réseaux publics de téléphonie mobile.

Everbridge est le premier fournisseur de services d'alerte à la population à proposer ses services à la totalité de la population de 11 pays d'Europe, d'Asie, d'Océanie, du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Amérique. La société soutient cinq pays de l'Union européenne (UE) suite à l'obligation des pays membres, dans le cadre du mandat de l'UE, de mettre en place d'ici juin 2022 un système d'alerte à l'ensemble de la population. Conformément au règlement général sur la protection des données, la plateforme d'alerte au public (Public Warning) d'Everbridge ne recueille ni ne conserve de données personnelles identifiables (DPI).

Le nouveau brevet, intitulé "Intelligent Messaging-Channel Selection and Related Features For Alert Systems" (sélection des canaux de messagerie intelligente et caractéristiques connexes des systèmes d'alerte) couvre les fonctionnalités relatives à l'envoi efficace et optimisé de notifications de masse au public et à la sélection automatique de canaux d'utilisation, garantissant l'envoi extrêmement rapide de notifications d'urgence à un grand nombre de populations hyper ciblées - résidents ou touristes - ne laissant ainsi personne pour compte en temps de crise.

"Grâce à l'association stratégique de technologies de pointe du secteur, nous générons une solution de propriété intellectuelle qui n'aurait autrement pas été possible," a déclaré Imad Mouline, directeur de la technologie chez Everbridge, à propos de l'acquisition d'UMS en 2018 et de l'acquisition de one2many en 2020. "Ce brevet représente une part clé de notre stratégie qui vise à continuer à offrir la technologie de nouvelle génération d'alerte au public. Everbridge permet aux gouvernements et à des pays entiers de tirer parti d'une plateforme unique pour communiquer tout au long de la crise, auprès de tous les acteurs, en tirant parti de l'automatisation garantissant une utilisation à bon escient de tous les canaux de communications, sans oublier personne, dans des situations d'urgence.

Lors de l'envoi massif d'alertes à une population, certains canaux, plus lents, permettent de mieux joindre le public concerné, ce qui conduit à l'allongement de la durée d'envoi de l'ensemble des notifications. D'autres canaux, atteignant un plus faible pourcentage de la population, sont capables de diffuser une alerte très rapidement. La méthodologie décrite dans le nouveau brevet Everbridge sélectionnera automatiquement le canal de diffusion à utiliser, selon le cas d'utilisation concerné, le statut en temps réel des réseaux de communication, et diverses caractéristiques démographiques et techniques des destinataires visés. La plateforme d'alerte au public (Public Warning) d'Everbridge choisira l'utilisation de SMS ou la diffusion cellulaire, voire l'utilisation potentielle de leur modèle hybride, pour atteindre le segment souhaité de la population, dans une zone donnée, à un moment précis.

Le brevet décrit également des algorithmes d'estimation visant à calculer la durée nécessaire à l'envoi de l'ensemble des messages via les divers canaux disponibles (en fonction de la technologie de canal de diffusion, quelle génération de réseau mobile utiliser, et quelles mesures de congestion).

Dans certains cas, par exemple, un système basé sur la méthodologie de ce brevet commencera à envoyer des messages via un canal de diffusion, avant de passer à d'autres canaux couvrant 'l'ensemble de la zone' ou 'certaines tours de téléphone cellulaire' d'une zone afin d'en optimiser la portée.

Morten Seliussen, directeur principal de l'ingénierie chez Everbridge, déclare: "Si vous avez connaissance de l'imminence de conditions météorologiques extrêmes, il est impératif de préparer des alertes et notifications d'urgence en fonction du lieu où les gens vivent et travaillent, par opposition au lieu où ils se trouvent à l'instant. De même, dans le cas de la disparition d'une personne ou d'une région à haut risque virologique, il n'importe pas tant de connaître l'endroit où les personnes se trouvent à un moment donné, que celui où ils se trouvaient à la date d'un certain événement, ou leur présence antérieure dans une zone à risque. Grâce à cette innovation, nous sommes capables de remonter dans le temps à l'aide de technologies et techniques sous-jacentes tout à fait uniques, pour fournir les notifications de masse les plus efficaces et ciblées à la population la plus concernée."

Poursuivant ses innovations à la pointe du marché des technologies d'alerte à la population, Everbridge a récemment obtenu un nouveau brevet portant sur les capacités d'alerte multimédia de bout-en-bout à la population. Ceci souligne la nécessité de fournir des alertes combinant la 5G, la diffusion cellulaire et le multimédia.

Dans le monde entier, les gouvernements locaux, régionaux et nationaux nombreux à déployer la plateforme d'Everbridge plus que toute autre solution. Cette plateforme offre ainsi la capacité de rejoindre plus de 700 millions de personnes dans plus de 200 pays. Everbridge est le premier fournisseur d'alertes à la population à soutenir cinq pays membres de l'Union européenne (UE) suite à l'obligation des pays membres, dans le cadre du mandat de l'UE, de mettre en place d'ici juin 2022 un système d'alerte visant l'ensemble de la population. La plateforme d'alerte au public (Public Warning) d'Everbridge soutient l'envoi d'alertes à l'ensemble de la population dans des pays d'Europe, d'Asie, d'Océanie, du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Amérique du Sud y compris l'Australie, la Grèce, l'Islande, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, le Pérou, Singapour et la Suède. Les capacités d'alerte à la population d'Everbridge desservent également certains des Etats les plus peuplés d'Amérique du Nord y compris la Floride, l'Etat de New York, et la Californie, ainsi que plus de 3.700 municipalités, comtés et villes dans 49 des 50 Etats américains, dans l'ensemble des provinces canadiennes, et en Europe et Asie, y compris des déploiements dans de nombreux Etats très peuplés d'Inde.

À propos d'Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) est une société internationale de solutions informatiques pour l'entreprise, qui fournit des applications logicielles permettant d'automatiser et d'accélérer la réponse opérationnelle des organisations aux événements critiques afin d'assurer la sécurité des personnes et la continuité des activités des organisations (Keep People Safe and Businesses Running™). Lors de menaces affectant la sécurité publique, telles qu'un tireur actif, une attaque terroriste ou des conditions climatiques extrêmes, et pendant des événements critiques pour les entreprises tels qu'une panne informatique, une cyberattaque ou autres incidents tels un rappel de produit ou une interruption de la chaîne d'approvisionnement, plus de 5 600 clients à travers le monde font confiance à la plateforme de gestion des événements critiques de la société pour agréger et évaluer avec précision et rapidité les données sur les menaces, localiser les personnes en danger et les intervenants en mesure d'apporter une aide, automatiser l'exécution de processus de communications prédéfinis via la diffusion sécurisée sur plus de 100 terminaux de communication différents, et suivre l'avancement de l'exécution des plans d'urgence. Everbridge est au service de 8 des 10 plus grandes villes américaines, 9 des 10 premières banques d'investissement basées aux États-Unis, 47 des 50 aéroports les plus fréquentés d'Amérique du Nord, 9 des 10 plus grandes sociétés de conseil mondiales, 8 des 10 plus grands constructeurs automobiles, 9 des 10 plus grands prestataires de soins de santé aux États-Unis et 7 des 10 plus grandes sociétés technologiques au monde. Basé à Boston, Everbridge dispose également de bureaux dans 20 villes du monde. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.everbridge.com

