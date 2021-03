BURLINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--

Everbridge ottiene un nuovo e rivoluzionario brevetto di allerta pubblica per una tecnologia di selezione automatica dei canali di comunicazione ottimali e raggiungere il più rapidamente possibile, in caso di crisi, ampie fasce di popolazione estremamente mirate

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), leader globale nella gestione degli eventi critici (CEM, Critical Event Management), oggi annuncia di aver ottenuto un nuovo brevetto rivoluzionario correlato al suo sistema di allerta pubblica d'eccellenza. Il brevetto si riferisce alla tecnologia focalizzata sui sistemi ibridi di allerta alla popolazione e all'invio intelligente di messaggi tramite reti mobili pubbliche.

Everbridge è il primo fornitore di sistemi di allerta pubblica al servizio di intere popolazioni di 11 paesi in Europa, Asia, Oceania, Medio Oriente, Africa e Americhe, a supporto di cinque stati dell'Unione europea (UE) nell'ambito del mandato della UE che richiede ai paesi membri di predisporre un sistema di allerta alla popolazione entro il mese di giugno del 2022. In conformità al GDPR, la soluzione di allerta pubblica di Everbridge non raccoglie né memorizza dati relativi a informazioni personali identificabili (PII).

Il nuovo brevetto, denominato "Intelligent Messaging-Channel Selection and Related Features For Alert Systems" (Selezione intelligente di canali di messaggistica e caratteristiche correlate per sistemi di allerta) copre le funzionalità nell'ambito dell'invio efficiente e ottimizzato delle notifiche di massa al pubblico e la selezione automatica dei canali da utilizzare, per garantire l'invio delle notifiche di emergenza a quante più popolazioni possibili, in modo estremamente mirato e rapido, sia a residenti che a viaggiatori, senza tralasciare nessuno durante una crisi.

"Tramite la combinazione strategica di tecnologie leader del settore possiamo contare su proprietà intellettuali altrimenti impossibili da ottenere", ha dichiarato Imad Mouline, Chief Technology Officer di Everbridge, riguardo alla acquisizione di UMS nel 2018 e di one2many nel 2020, entrambe da parte di Everbridge. "Questo brevetto rappresenta un elemento essenziale nella nostra strategia di offerta continuativa di una tecnologia di allerta pubblica di prossima generazione. Everbridge permette a governi e a interi paesi di sfruttare un'unica piattaforma per le comunicazioni dirette a tutte le parti interessate nel corso di tutte le fasi di una crisi, grazie all'automazione che garantisce l'utilizzo dei giusti canali di comunicazione per gli scopi appropriati, senza dimenticare nessuno nel corso di un'emergenza".

Durante l'esecuzione di allerte alla popolazione su larga scala, alcuni canali potrebbero garantire una miglior diffusione, ma con maggior lentezza, e richiedere più tempo per l'invio di tutte le notifiche. Altri canali potrebbero raggiungere un tasso inferiore di popolazione, ma diffondere l'allerta in modo estremamente rapido. La metodologia descritta nel nuovo brevetto Everbridge deciderà automaticamente il canale da utilizzare per la trasmissione, in base al singolo caso di utilizzo, allo stato in tempo reale delle reti di comunicazione e a varie caratteristiche demografiche e tecniche dei destinatari previsti. La piattaforma di allerta pubblica di Everbridge sceglierà se utilizzare gli SMS o il servizio Cell Broadcast, oppure un modello ibrido delle due, per raggiungere il giusto segmento della popolazione, nella giusta area, al momento giusto.

Il brevetto descrive anche gli algoritmi di valutazione per il calcolo del tempo necessario all'invio di tutti i messaggi tramite i diversi canali disponibili nel sistema (in base alla tecnologia del canale di diffusione, alla generazione della rete mobile utilizzata e alla misurazione della congestione).

In alcuni casi, ad esempio, un sistema basato sulla metodologia coperta da questo brevetto inizierà a inviare messaggi su un canale di trasmissione, per poi passare automaticamente ad altri canali per l'"intera area" o per "alcuni ripetitori cellulari" in un'area, per massimizzare la diffusione.

"In caso di previsioni meteo avverse", ha dichiarato Morten Seliussen, direttore senior della divisione Engineering di Everbridge, "diventa imperativo preparare allerte e notifiche di emergenza in base ai luoghi dove le persone abitano o lavorano, rispetto a dove si trovano in un preciso momento. Allo stesso modo, in caso di persone scomparse o di individuazione di un focolaio virale, la posizione attuale delle persone non è sempre così rilevante rispetto a dove si trovavano quando si è verificato un determinato evento o un'area è stata colpita. Grazie a questa innovazione possiamo monitorare i vari momenti con tecnologie e tecniche sottostanti assolutamente esclusive, per trasmettere notifiche di massa più efficaci e mirate alle parti della popolazione maggiormente coinvolte".

Continuando nel percorso di innovatore leader nelle tecnologie di allerta alla popolazione, Everbridge di recente ha anche ottenuto un nuovo brevetto per capacità multimediali complete di allerta pubblica, evidenziando la necessità di inviare notifiche tramite una combinazione di 5G, Cell Broadcast e canali multimediali.

Più governi locali, statali e nazionali nel mondo implementano la piattaforma Everbridge rispetto a ogni altra soluzione e possono così raggiungere oltre 700 milioni di persone in più di 200 paesi. Everbridge è il primo fornitore di sistemi di allerta pubblica a supporto di cinque stati dell'Unione europea (UE) nell'ambito del mandato della UE che richiede ai paesi membri di predisporre un sistema di allerta alla popolazione entro il mese di giugno del 2022. Everbridge supporta sistemi di allerta pubblica al servizio di intere popolazioni in paesi di Europa, Asia, Oceania, Medio Oriente, Africa e Sudamerica, come Australia, Grecia, Islanda, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Perù, Singapore e Svezia. Le capacità di allerta alla popolazione di Everbridge sono implementate anche in alcuni degli stati più popolosi del Nordamerica, come Florida, New York e California, oltre a più di 3.700 municipalità, contee e città di 49 dei 50 stati degli USA, in tutte le province del Canada e in tutta Europa e Asia, tra cui implementazioni in diversi stati popolosi dell'India.

Informazioni su Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) è una società di software globale che fornisce applicazioni software professionali in grado di automatizzare e accelerare la risposta operativa della organizzazioni a seguito di eventi critici, al fine di mantenere le persone al sicuro e garantire il proseguimento delle attività aziendali (Keep People Safe and Businesses Running™). In caso di minacce alla sicurezza pubblica, come attacchi armati o terroristici oppure condizioni meteorologiche avverse, oltre che di eventi critici per le attività aziendali, come le interruzioni dei servizi informatici, cyberattacchi o altri incidenti come il richiamo di prodotti o le interruzioni alla catena di fornitura, oltre 5.600 clienti internazionali si affidano alla piattaforma di gestione degli eventi critici dell'azienda per raccogliere e valutare in maniera veloce ed affidabile i dati sulle minacce, per localizzare le persone in pericolo e i soccorritori in grado di rispondere, per automatizzare l'esecuzione dei processi di comunicazione predefiniti attraverso la trasmissione sicura a oltre 100 diverse modalità di comunicazione e per verificare i progressi nell'esecuzione dei piani di risposta. Everbridge serve 8 delle 10 principali città statunitensi, 9 delle 10 maggiori banche di investimento USA, 47 dei 50 aeroporti nordamericani più trafficati, 9 delle 10 maggiori società di consulenza globali, 8 delle 10 principali case automobilistiche nel mondo, 9 dei 10 maggiori fornitori di cure sanitarie con sede negli Stati Uniti e 7 dei 10 colossi tecnologici globali. Everbridge ha sede a Boston e gestisce uffici in 20 città globali. Per ulteriori informazioni visitare www.everbridge.com

Nota cautelativa relativa alle dichiarazioni previsionali

Questo comunicato stampa contiene "dichiarazioni a carattere previsionale" ai sensi delle disposizioni di "approdo sicuro" del Private Securities Litigation Reform Act del 1995 incluse, ma non a titolo esaustivo, dichiarazioni relative alle opportunità e tendenze di crescita previste nelle nostre comunicazioni critiche, nelle applicazioni di sicurezza aziendale e nella nostra attività complessiva, nelle nostre opportunità di mercato, nelle nostre aspettative in materia di vendita dei prodotti, nel nostro obiettivo di conservare la leadership di mercato e di estendere i mercati in cui competiamo per i clienti e nell'impatto previsto sui risultati finanziari. Queste dichiarazioni a carattere previsionale vengono formulate alla data di questo comunicato stampa e si basano sulle aspettative, previsione, stime e proiezioni, oltre che sulle convinzioni e sui presupposti della dirigenza. Termini come "attendersi", "anticipare", "dovrebbe", "ritenere", "obiettivo", "previsione", "target", "stimare", "potenziale", "prevedere", "potrebbe", "intendere" e variazioni di questi termini, o la loro forma negativa o futura, ed espressioni simili, sono mirati a identificare tali dichiarazioni a carattere previsionale. Le dichiarazioni a carattere previsionale sono soggette a una serie di rischi e incertezze, molti dei quali relativi a fattori o circostanze al di là del nostro controllo. I nostri risultati effettivi potrebbero differire materialmente da quelli dichiarati o impliciti nelle dichiarazioni a carattere previsionale, a causa di una serie di fattori tra cui, ma non a titolo esaustivo: la capacità dei nostri prodotti e servizi di soddisfare le performance previste e le aspettative dei nostri clienti; la nostra capacità di integrare con successo attività e beni eventualmente acquisiti; la nostra capacità di attrarre nuovi clienti e di mantenere e aumentare le vendite ai clienti esistenti; la nostra capacità di aumentare le vendite della nostra applicazione di notifica di massa e/o la capacità di aumentare le vendite delle nostre altre applicazioni; gli sviluppi nel mercato delle comunicazioni critiche mirate e contestualmente rilevanti o del contesto normativo associato; l'eventuale imprecisione delle nostre stime sulle opportunità di mercato e delle previsioni di crescita del mercato; la mancata profittabilità storica su base coerente e l'eventuale mancato raggiungimento o mantenimento della redditività in futuro; i lunghi e imprevedibili cicli di vendita per i nuovi clienti; la natura della nostra attività, che ci espone a rischi inerenti alla responsabilità; la nostra capacità di attrarre, integrare e trattenere personale qualificato; la nostra capacità di mantenere relazioni di successo con i nostri partner del canale e tecnologici; la nostra capacità di gestire efficacemente la nostra crescita; la nostra capacità di rispondere alle pressioni della concorrenza; la potenziale responsabilità relativa alla privacy e alla sicurezza delle informazioni personali identificabili; la nostra capacità di tutelare i nostri diritti di proprietà intellettuale e gli altri rischi riportati tra i fattori di rischio inclusi nei documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission ("SEC") degli Stati Uniti inclusa, ma non a titolo esaustivo, la nostra Relazione annuale registrata sul modulo 10-K per l'anno terminato il 31 dicembre 2020 e depositata presso la SEC il 26 febbraio 2021. Le dichiarazioni a carattere previsionale riportate in questo comunicato stampa rappresentano i punti di vista dell'azienda alla data di pubblicazione dello stesso. Non ci assumiamo alcun obbligo né intenzione di aggiornare o rivedere alcuna dichiarazione a carattere previsionale, a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro. Queste dichiarazioni a carattere previsionale non vanno considerate come rappresentative del nostro punto di vista in qualsiasi data successiva a quella di pubblicazione di questo comunicato stampa.

Tutti i prodotti Everbridge sono marchi registrati di Everbridge, Inc. negli USA e in altre nazioni. Tutti gli altri nomi dei prodotti o della società menzionati sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.