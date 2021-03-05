隨著亞太地區持續成長，Evoqua Water Technologies擴大印度業務

匹茲堡和印度清奈--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--任務關鍵型水處理解決方案的業界領導者Evoqua Water Technologies今天宣佈，擴大其位於印度清奈的現有全球工程和科技中心(Global Engineering and Technology Center)。此舉將支撐Evoqua在當地及更廣泛亞太市場的成長和市場開發計畫。

擴建後的辦公室可額外容納80名員工，從而使Evoqua在印度的規模幾乎倍增，有助於達成該公司的目標：加速工程和科技創新方面的成長。Evoqua最初於2019年11月在清奈設立該工程和科技中心。

Evoqua執行長Ron Keating表示：「我們希望在整個亞太地區的關鍵市場擴大業務版圖，因此我們將繼續投資於公司的未來成長。此次擴張行動加強了我們致力於協助該地區客戶的承諾，結合我們在新加坡、中國和澳洲的據點，將有助於我們以創新的解決方案服務客戶。」

Evoqua的亞太團隊在今年稍早榮獲2020年度Frost & Sullivan獎，以表揚該團隊在亞太地區水利基礎設施市場上的競爭策略創新和領導力。

關於Evoqua Water Technologies

Evoqua Water Technologies是任務關鍵型水和污水處理解決方案的一流提供商，以豐富的產品、服務與專長，為與水資源息息相關的工業、市政和娛樂產業客戶提供支援。百餘年來，Evoqua始終致力於保護水資源、守護環境、保障員工，以品質、安全、可靠而享譽全球。公司總部位於賓夕法尼亞州匹茲堡，在十個國家的160多個地點運作。我們的員工服務全球超過3.8萬客戶和20萬座設施，他們團結一致，追求同一個目標：淨化水質，提高生活品質(Transforming Water. Enriching Life.)。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.evoqua.com。

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