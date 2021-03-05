随着亚太区增长的持续，Evoqua Water Technologies扩大印度业务

匹兹堡和印度钦奈--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--任务关键型水处理解决方案行业领导者Evoqua Water Technologies今天宣布，扩大其位于印度钦奈的现有全球工程和技术中心(Global Engineering and Technology Center)。此举将支持Evoqua在当地及更大的亚太市场上的增长和市场拓展计划。

扩建后的办公室可额外容纳80名员工，从而使Evoqua在印度的业务几乎翻了一番，有助于实现该公司的目标：加速工程和技术创新方面的增长。在此之前，Evoqua于2019年11月在钦奈建立了该工程和技术中心。

Evoqua首席执行官Ron Keating表示：“ 我们希望在整个亚太区的关键市场扩大我们的业务版图，因此我们将继续投资于公司的未来增长。此次扩张行动加强了我们致力于帮助该地区客户的承诺，结合我们在新加坡、中国和澳大利亚的分支机构，将有助于我们通过创新的解决方案服务客户。”

Evoqua的亚太团队在今年早些时候荣获了2020年度Frost & Sullivan奖，以表彰该团队在亚太区水务基础设施市场上的竞争战略创新和领导力。

关于Evoqua Water Technologies

Evoqua Water Technologies是任务关键型水和污水处理解决方案的领先提供商，以丰富的产品、服务与专长为与水资源息息相关的工业、市政和娱乐产业的客户提供大力支持。百余年来，Evoqua始终致力于保护水资源、守护环境、保障员工，以品质、安全、可靠享誉全球。公司总部位于宾夕法尼亚州匹兹堡，在十个国家设有160多家分支机构。我们的员工服务于全球超过3.8万客户和20万座设施，他们团结一致，追求着同一个目标：净化水质，提高生活品质(Transforming Water. Enriching Life.)。如需了解更多信息，请访问www.evoqua.com。

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