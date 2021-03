CGTN : la Chine présente un plan visant à relever les défis économiques au cours des 5 prochaines années

PÉKIN--(BUSINESS WIRE)--La Chine s’est fixé un objectif de croissance du produit intérieur brut (PIB) de plus de six pour cent pour 2021 et a présenté un plan visant à promouvoir l’innovation, le développement vert et la prospérité commune pour les cinq prochaines années.

S’exprimant à l’occasion de la session législative annuelle du pays, Li Keqiang, Premier ministre, a expliqué vendredi comment la Chine va relever les nombreux défis auxquels elle est confrontée dans une nouvelle étape de son développement.

« La Chine reste dans une période importante d’opportunité stratégique de développement. Toutefois, on assiste à des changements aussi bien au niveau des opportunités que des défis auxquels nous sommes confrontés », à déclaré M. Keqiang lorsqu’il a présenté un rapport de travail du gouvernement lors de la séance d'ouverture de la quatrième session du 13e Congrès national populaire (CNP), le plus haut organe législatif de la Chine.

"Une année extraordinaire"

Décrivant 2020 comme "une année extraordinaire dans l’histoire de la République populaire de Chine", le Premier ministre a souligné la "réussite stratégique majeure" de la Chine dans la lutte contre la COVID-19, et le fait qu’elle a été la seule grande économie à parvenir à une croissance positive.

« Nous avons obtenu une victoire totale dans la lutte contre la pauvreté et nous avons fait des progrès essentiels vers l’obtention d’une victoire complète dans la création d’une société modérément prospère à tous les égards », a expliqué M. Keqiang.

Avancées majeures en 2020 :

Un succès stratégique majeur en réponse à la COVID-19 ;

Une croissance de 2,3 pour cent du PIB ;

Une réduction de la charge sur les entités du marché de plus de 2,6 billions de yuans (402 milliards de dollars) ;

11,86 millions de nouveaux emplois urbains ;

Sortie de la pauvreté des 5,51 millions d’habitants pauvres des zones rurales restants.

De la période du 13e à la période du 14e Plan quinquennal

La Chine a enregistré de "nouveaux exploits historiques" en matière de développement économique et social pendant la période du 13e Plan quinquennal (2016-2020), a précisé M. Keqiang dans son rapport.

Le PIB du pays est passé de moins de 70 billions de yuans (10,8 billions de dollars) à plus de 100 billions de yuans (15,5 billions de dollars) au cours des cinq dernières années, a-t-il déclaré, faisant remarquer que plus de 60 millions d’emplois urbains ont été créés.

La période du 14e Plan quinquennal (2021-2025) sera la première période de cinq ans au cours de laquelle la Chine se lance dans un nouveau projet visant à bâtir un pays socialiste moderne à tous points de vue, a-t-il souligné, avant de présenter l’avant-projet pour le 14e Plan quinquennal pour le développement économique et social et les objectifs à long terme jusqu’en 2035.

Principaux objectifs pour la période du 14e Plan quinquennal :

Les principaux indicateurs économiques resteront dans une fourchette appropriée et les objectifs annuels de croissance économique seront établis en fonction des conditions actuelles ;

Un taux de chômage enquêté en milieu urbain d’environ 5,5 pour cent ;

Une augmentation annuelle des dépenses de R&D supérieure à sept pour cent ;

Une augmentation des habitants permanents en ville, qui atteignent 65 pour cent de la population ;

Une réduction de la consommation d’énergie par unité de PIB et des émissions de CO2 par unité de PIB de 13,5 pour cent et 18 pour cent, respectivement ;

Une augmentation d’un an de l’espérance de vie moyenne ;

Une assurance vieillesse de base couvrant 95 pour cent de la population.

Ces objectifs devraient améliorer la qualité de la croissance économique, promouvoir le développement axé sur l'innovation, créer un marché domestique robuste, promouvoir le développement vert et améliorer le bien-être de la population, selon le Premier ministre.

« L’innovation reste au cœur des efforts de modernisation de la Chine », a-t-il indiqué. Le pays s'efforcera de faire des percées majeures en matière de technologies de base dans des domaines clés et de formuler et mettre en œuvre un plan d’action sur dix ans pour la recherche fondamentale, a-t-il ajouté.

Afin de favoriser un nouveau modèle de développement, la Chine accordera la priorité à la circulation domestique et œuvrera pour mettre en place un marché domestique fort et faire du pays un "négociant de qualité", a-t-il affirmé.

« Nous tirerons parti du flux de l’économie domestique pour faire de la Chine un attrait majeur pour les ressources et facteurs de production mondiaux, favorisant ainsi des interactions positives entre la circulation domestique et la circulation internationale », a expliqué M. Keqiang.

"Un bon début"

Le gouvernement chinois prendra diverses mesures cette année pour assurer "un bon début" pour le pays dans le cadre de la période du 14e Plan quinquennal, a précisé M. Keqiang.

Principaux objectifs prévus en matière de développement pour 2021 :

Une croissance du PIB supérieure à six pour cent ;

Plus de 11 millions de nouveaux emplois urbains ;

Un taux de chômage enquêté en milieu urbain d’environ 5,5 pour cent ;

Une augmentation de l'indice des prix à la consommation d’environ trois pour cent ;

Des augmentations constantes des volumes ainsi que de la qualité des importations et des exportations ;

Un équilibre de base dans la balance des paiements ;

Une croissance régulière des revenus personnels ;

De nouvelles améliorations en matière d’environnement ;

Une baisse d'environ trois pour cent de la consommation d’énergie par unité de PIB ;

Une baisse régulière des déversements des principaux polluants ;

Une production de céréales supérieure à 650 millions de tonnes métriques.

La Chine n’a pas établi d’objectif spécifique de croissance du PIB en 2020 en raison des incertitudes liées à la pandémie, mais le Premier ministre Li Keqiang a annoncé un objectif de croissance de plus de six pour cent pour cette année.

« Un objectif de plus de six pour cent nous permettra à tous de consacrer toute notre énergie à la promotion des réformes, de l’innovation et d’un développement de grande qualité », a indiqué M. Keqiang.

Le gouvernement continuera de mettre en œuvre et d’améliorer les politiques de réduction des impôts, a-t-il ajouté, annonçant que le seuil pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les petits contribuables sera relevé, passant de 100 000 yuans (15 450 dollars) à 150 000 yuans (23 175 dollars) de ventes mensuelles.

« Notre politique monétaire prudente restera flexible et ciblée, et à un niveau raisonnable et approprié », a-t-il expliqué.

Le budget annuel de la défense de la Chine conservera un taux de croissance à un chiffre pour la sixième année consécutive, il augmentera de 6,8 pour cent en 2021, d’après un rapport préliminaire sur le budget.

Les dépenses militaires prévues cette année s’élèveront à environ 1,35 billion de yuans (209 milliards de dollars), selon l'avant-projet soumis lors de la quatrième session du 13e CNP pour délibération.

Le budget militaire chinois représente environ un quart de celui des États-Unis, lequel s’élève à 740,5 milliards USD pour l’exercice 2021.

"Des patriotes pour administrer Hong Kong"

M. Keqiang a également mis l’accent sur la position de Pékin au sujet de problèmes concernant les régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao, ainsi que Taïwan.

« Nous améliorerons les systèmes et mécanismes correspondants des deux régions administratives spéciales en vue de faire appliquer la Constitution et les lois fondamentales », a-t-il ajouté. « Nous garantirons la mise en œuvre des lois et des mécanismes d'application pour les deux régions afin de sauvegarder la sécurité nationale. »

Une proposition de décision pour améliorer le système électoral de la région administrative spéciale de Hong Kong (HKSAR) a été soumise vendredi à la session législative pour délibération.

Lors d’un discours explicatif concernant l'avant-projet, Wang Chen, vice-président du Comité permanent du CNP, a affirmé que le système électoral de la HKSAR doit se conformer au principe "Un pays, deux systèmes", s'adapter aux réalités de la HKSAR et permette d’assurer que des "patriotes administrent Hong Kong".

Évoquant la question de Taïwan, M. Keqiang a réitéré l’engagement vis-à-vis du principe d'une seule Chine et l’opposition à toute activité séparatiste visant "l'indépendance de Taïwan".

« Nous restons attachés aux principes et politiques majeurs liés aux travaux concernant Taïwan, au principe d'une seule Chine et au Consensus de 1992, ainsi qu’à la promotion d’une croissance paisible des relations entre les deux rives du détroit de Taïwan et de la réunification de la Chine », a-t-il indiqué.

Défis pour l'avenir

Malgré les réalisations remarquables au cours d’une année 2020 très mouvementée, la Chine devra encore faire face à de nombreux défis dans les années à venir, a admis M. Keqiang.

« Alors que la COVID-19 continue de se propager à travers le monde, l’instabilité et les incertitudes augmentent dans le paysage international, et l’économie mondiale continue d’être confrontée à de graves difficultés », a-t-il souligné en réaffirmant le contexte externe défavorable.

« Au niveau domestique, il reste des points faibles dans nos actions pour contrôler la COVID-19 », a-t-il précisé, ajoutant que les bases pour satisfaire les besoins d’un redressement économique doivent être davantage consolidées.

Alors que la Chine s’efforce de moderniser son économie, M. Keqiang a rappelé que le pays a besoin d’améliorer ses capacités d’innovation dans des domaines clés.

Le Premier ministre a par ailleurs mis en lumière les "importants déficits budgétaires" de certains gouvernements locaux, ainsi que la "formidable responsabilité" pour anticiper et désamorcer les risques dans le secteur financier et d’autres secteurs.

Abordant ces défis dans son plan de développement préliminaire, la Chine s'embarque dans sa nouvelle aventure avec une approche ciblée.

https://news.cgtn.com/news/2021-03-05/China-outlines-plan-to-address-economic-challenges-in-next-5-years-YnRoLgt2Ks/index.html

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.