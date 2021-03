Everbridge erhält revolutionäres neues Public-Warning-Patent für eine Technologie zur automatisierten Auswahl der optimalen Kommunikationskanäle, um während einer Krise schnellstmöglich äußerst gezielt breite Bevölkerungsgruppen zu erreichen

BURLINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), weltweit führender Anbieter im Bereich Critical Event Management (CEM), meldete heute den Erhalt eines revolutionären neues Patents im Zusammenhang mit seinem erstklassigen Public Warning System. Das Patent gilt für eine auf hybride Bevölkerungswarnsysteme und die intelligente Übermittlung von Nachrichten in öffentlichen Mobilfunknetzen ausgerichtete Technologie.

Everbridge ist der erste Anbieter von Warnsystemen, der die gesamte Bevölkerung von elf Ländern in Europa, Asien, Ozeanien, dem Nahen Osten, Afrika und Nord- und Südamerika einbezieht und fünf Länder der Europäischen Union (EU) bei der Umsetzung der EU-Richtlinie unterstützt, die von den Mitgliedsländern bis Juni 2022 die Einrichtung eines Warnsystems für die Bevölkerung verlangt. Gemäß DSGVO sammelt und speichert Everbridge Public Warning keine personenbezogenen Daten (Personally Identifiable Information, PII).

Das neue Patent mit der Bezeichnung „Intelligent Messaging-Channel Selection and Related Features For Alert Systems“ bezieht sich auf die Funktionalität für den effizienten und optimierten Versand von Massenbenachrichtigungen an die Öffentlichkeit und die automatische Auswahl der zu verwendenden Kanäle, sodass Notfallbenachrichtigungen gezielt so schnell wie möglich an möglichst viele gefährdete Bevölkerungsgruppen – sowohl Einwohner als auch Reisende - gesendet werden können, sodass bei einer Krise auch wirklich alle Gruppen erreicht werden.

„Da wir führende Technologien der Branche strategisch kombinieren, haben wir Zugang zu geistigem Eigentum, das uns sonst verschlossen geblieben wäre“, sagte Imad Mouline, Chief Technology Officer bei Everbridge, mit Bezug auf die Übernahme von UMS im Jahr 2018 und die Übernahme von one2many im Jahr 2020 durch Everbridge. „Wir verfolgen die Strategie, auch weiterhin öffentliche Warnsysteme mit Technologie der nächsten Generation anzubieten und dieses Patent spielt dabei eine wichtige Rolle. Everbridge ermöglicht Regierungen und Ländern insgesamt die Nutzung einer einheitlichen Plattform, um in allen Phasen einer Krise und mit allen Beteiligten zu kommunizieren. Dazu wird mithilfe der Automatisierung sichergestellt, dass die richtigen Kommunikationskanäle für die richtigen Zwecke genutzt werden, damit im Notfall niemand zurückbleibt.“

Bei einer groß angelegten Alarmierung der Bevölkerung haben einige Kanäle eine größere Reichweite, können aber langsamer sein, sodass für die Übermittlung der Notfallwarnungen mehr Zeit benötigt wird. Dagegen wird über andere Kanäle möglicherweise ein kleinerer Prozentsatz der Bevölkerung erreicht, während die Verbreitung der Warnung extrem schnell erfolgt. Die im neuen Patent von Everbridge beschriebene Methodik entscheidet basierend auf dem individuellen Anwendungsfall, dem Echtzeitstatus der Kommunikationsnetze und verschiedenen demografischen und technischen Merkmalen der vorgesehenen Empfänger automatisch über den zu verwendenden Verbreitungskanal. Die Public-Warning-Plattform von Everbridge bestimmt, ob SMS oder Cell Broadcast oder ein Hybridmodell aus beiden eingesetzt wird, um das richtige Segment der Bevölkerung im richtigen Gebiet zur richtigen Zeit zu erreichen.

Das Patent beschreibt überdies Schätzalgorithmen zur Berechnung der erforderlichen Zeit für die Übermittlung aller Nachrichten über die verschiedenen im System verfügbaren Kanäle (basierend auf der Technologie des Verbreitungskanals, der verwendeten Generation des Mobilfunknetzes und Messungen zur Überlastung).

So wird in einigen Fällen beispielsweise ein auf der Methodik dieses Patents basierendes System mit der Übermittlung von Nachrichten auf einem Verbreitungskanal beginnen und später automatisch auf andere Kanäle für „das gesamte Gebiet“ oder auf „bestimmte Mobilfunkmasten“ in einem Gebiet umschalten, um die Reichweite zu maximieren.

„Wenn bekannt wird, dass ein Unwetter droht“, so Morten Seliussen, Senior Director of Engineering bei Everbridge, „sollten Warnungen und Benachrichtigungen über den Notfall dringend anhand des Wohnorts oder Arbeitsorts anstatt des aktuellen Aufenthaltsorts der Personen vorbereitet werden. Das gleiche gilt, wenn jemand vermisst wird oder es einen Virus-Hotspot gibt. Auch hier ist der aktuelle Aufenthaltsort nicht unbedingt so relevant wie der Ort, an dem man sich zum Zeitpunkt eines bestimmten Ereignisses aufgehalten hat, oder wie ein bestimmtes Gebiet, in dem man in dieser Zeit war. Mit dieser Innovation haben wir die Möglichkeit einer zeitlichen Rückverfolgung mithilfe zugrunde liegender, sehr einzigartiger Technologien und Techniken, um auf sehr effektive Weise gezielt Massenbenachrichtigung an die betroffenen Teile der Bevölkerung zu übermitteln.“

Im Rahmen seiner marktführenden innovativen Technologien zur Benachrichtigung der Bevölkerung erhielt Everbridge kürzlich ein neues Patent für lückenlose Fähigkeiten zur Multimedia-Benachrichtigung der Bevölkerung. Dieses unterstrich die Notwendigkeit der Verbreitung von Benachrichtigungen über eine Kombination von 5G, Mobilfunk und Multimedia.

Weitere kommunale, bundesstaatliche und nationale Regierungen auf der ganzen Welt nutzen die Plattform von Everbridge, die es mehr als jede andere Lösung möglich macht, über 700 Millionen Menschen in über 200 Ländern zu erreichen. Everbridge ist der erste Anbieter von Benachrichtigungen, der fünf EU-Länder bei der Umsetzung der EU-Richtlinie unterstützt, nach der die EU-Mitgliedstaaten bis Juni 2022 über ein bevölkerungsweit einsetzbares Warnsystem verfügen müssen. Everbridge unterstützt bevölkerungsweit einsetzbare Benachrichtigungen in Ländern in Europa, Asien, Ozeanien, dem Nahen Osten, Afrika und Südamerika, darunter Australien, Griechenland, Island, den Niederlanden, Neuseeland, Norwegen, Peru, Singapur und Schweden. Die Funktionen zur Warnung der Bevölkerung von Everbridge kommen zudem auch in einigen der bevölkerungsreichsten Staaten in Nordamerika zum Einsatz, darunter Florida, New York und Kalifornien, in mehr als 3.700 Gemeinden, Counties und Städten in 49 der 50 US-Bundesstaten sowie in allen kanadischen Provinzen und in Europa und Asien. Hinzu kommen Implementierungen in mehreren bevölkerungsstarken Bundesstaaten Indiens.

Über Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) ist ein globaler Anbieter von Unternehmens-Software-Anwendunge, mit denen Organisationen ihre Maßnahmen zur Reaktion auf kritische Ereignisse automatisieren und beschleunigen können. Dadurch gewährleisten sie die Sicherheit von Personen und die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs in Krisensituationen: Keep People Safe and Businesses Running™. Wenn die öffentliche Sicherheit beispielsweise durch Schießereien, Terroranschläge oder Unwetter bedroht ist bzw. kritische Unternehmensabläufe durch IT-Ausfälle, Cyber-Attacken, Produktrückrufe oder Unterbrechungen der Lieferkette gestört werden, verlassen sich über 5.600 Kunden weltweit darauf, dass die Critical Event Management Platform von Everbridge schnell und zuverlässig Bedrohungsdaten sammelt und auswertet, gefährdete Personen und einsatzbereite Helfer lokalisiert, die sichere Ausführung vordefinierter Kommunikationsprozesse über mehr als 100 verschiedene Kommunikationsmodalitäten automatisiert und den Fortschritt bei der Umsetzung von Reaktionsplänen überwacht. Everbridge betreut 8 der 10 größten Städte in den USA, 9 der 10 größten Investmentbanken in den USA, 47 der 50 größten nordamerikanischen Flughäfen, 9 der 10 weltweit größten Beratungsfirmen, 8 der 10 weltweit größten Autohersteller, 9 der 10 größten Gesundheitsdienstleister in den USA und 7 der 10 größten Technologieunternehmen in der Welt. Everbridge unterhält seinen Hauptsitz in Boston sowie weitere Niederlassungen in 20 Städten rund um den Globus. Weitere Informationen finden Sie unter www.everbridge.com

