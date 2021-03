ZURIGO--(BUSINESS WIRE)--Xlife Sciences AG e anfass Life Technologies AG, azienda con sede a Solothurn, hanno avviato una joint venture. L'azienda di nuova co-fondazione, Quadira Biosciences AG, ha accesso alla piattaforma tecnologica 3D CoSeedis(TM) di abc biopply ag. Questa esclusiva tecnologia cellulare tridimensionale consente di replicare il tessuto umano per condurre test affidabili e caratterizzare anticorpi senza ricorrere a test su animali. La piattaforma tecnologica di Xlife per lo sviluppo di anticorpi verrà utilizzata in modo ancora più efficiente.

Ad oggi, Xlife Sciences AG ha già identificato 30 elementi con enorme potenziale grazie alla sua piattaforma di screening per anticorpi.

