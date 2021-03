Xlife Sciences AG (XLS) forme une coentreprise avec anfass Life Technologies

ZURICH--(BUSINESS WIRE)--Xlife Sciences AG et l'entreprise anfass Life Technologies AG basée à Soleure viennent de créer une coentreprise, Quadira Biosciences AG, qui aura dorénavant accès à la plateforme technologique 3D CoSeedis(TM) d'abc biopply ag. Ce système unique de culture cellulaire en 3D permet de répliquer des tissus humains dans le but de caractériser et de mener des tests sur des anticorps de manière fiable, sans expérimentation animale. La plateforme technologique Xlife pour le développement d'anticorps sera donc utilisée de manière encore plus efficace.

À l'heure actuelle, Xlife Sciences AG a déjà identifié trente composés susceptibles de donner lieu à l'élaboration de médicaments « blockbuster » à l'aide de sa plateforme de recherche d’anticorps. Ces anticorps thérapeutiques se sont déjà avérés inoffensifs et efficaces chez les humains. Xlife est capable de les modifier avec la plus grande précision et d'accroître la qualité de leur principe actif. Il s'agit principalement d'anticorps perfectionnés, extrêmement efficaces et caractérisés par un profil d'activité cytotoxique plus élevée et un meilleur profil d'effets secondaires dans le cadre de traitements anticancéreux. Le potentiel des anticorps présélectionnés sur le marché cible se chiffre à hauteur de plusieurs milliards de dollars.

La collaboration avec abc biopply, une société de portefeuille d'anfass Life Technologies, permettra de faire considérablement avancer le processus de développement. abc biopply a mis au point 3D CoSeedis(TM), une plateforme technologique qui rend possible le testing et la caractérisation en termes d'efficacité des anticorps dans des cultures cellulaires en 3D, également appelées organoïdes, semblables aux tissus humains et animaux. Cette possibilité limite, voire élimine le besoin de recourir à l'expérimentation animale et accélère nettement le développement des produits. La plateforme 3D CoSeedis(TM) se distingue par l'homogénéité unique des sphéroïdes obtenues et par la production de masse standardisée qu'elle autorise, pour une modélisation préclinique simplifiée des maladies. Grâce à cette coentreprise durable, Quadira Biosciences AG pourrait révolutionner le traitement du cancer.

À propos d'anfass Life Technologies AG

anfass Life Technologies AG investit dans des technologies prometteuses dans les domaines des biotechnologies, des technologies médicales et du diagnostic. La société offre également un soutien opérationnel et stratégique aux start-up et aux PME du secteur des sciences de la vie et donne accès à une expertise approfondie ainsi qu'à un réseau fiable de partenaires sélectionnés. www.anfass.ch abc biopply ag est une société de portefeuille d'anfass Life Technologies AG. www.biopply.com.

À propos de Xlife Sciences AG

Xlife Sciences AG est une société suisse qui oriente ses investissements vers des technologies prometteuses dans le secteur des sciences de la vie. Xlife Sciences AG jette des ponts entre la recherche et le développement et les marchés des soins de santé en permettant aux chercheurs et aux entrepreneurs de positionner, structurer, développer et mettre en œuvre leurs concepts. En collaboration avec des partenaires industriels ou des universités, Xlife Sciences AG mène des projets dont elle gère la phase de validation de concept à la suite d'une divulgation d’invention ou de la création d'une start-up. Ultérieurement, la société se concentre sur l'octroi de licences ou sur la vente de l'entreprise, en formant bien souvent un partenariat stratégique. Xlife Sciences AG propose à ses investisseurs un accès privilégié au développement plus poussé de technologies innovantes et tournées vers l'avenir à un stade très précoce. Pour de plus amples informations, veuillez vous rendre sur le site : www.xlifesciences.ch

NOTE IMPORTANTE : l'assemblée générale annuelle de Xlife Sciences AG se tiendra le 11 mai 2021 par écrit (envoi d'un courrier) en raison des mesures de lutte contre le coronavirus mises en place par le gouvernement fédéral.

Langue : anglais Société : Xlife Sciences AG Klausstrasse 19 8008 Zurich Suisse Téléphone : 0041 44 385 84 60 Email : info@xlifesciences.ch Internet : www.xlifesciences.ch ISIN : CH0461929603 WKN : A2PK6Z Cotation : marché réglementé semi-officiel de la Bourse de Francfort, EQS Munich News ID : 1173329

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.