China heeft een groeidoelstelling voor het bruto binnenlands product (bbp) van meer dan zes procent vastgesteld voor 2021 en een plan opgesteld om innovatie, groene ontwikkeling en gemeenschappelijke welvaart in de komende vijf jaar te bevorderen.

Tijdens de jaarlijkse wetgevende zitting van het land legde premier Li Keqiang vrijdag uit hoe China de talrijke uitdagingen gaat aanpakken waarmee het in een nieuwe ontwikkelingsfase wordt geconfronteerd.

“China bevindt zich nog steeds in een belangrijke periode van strategische ontwikkelingskansen. Toch zijn er veranderingen in zowel de kansen als de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd”, zei Li toen hij een werkverslag van de regering afleverde tijdens de openingsbijeenkomst van de vierde sessie van het 13e Nationale Volkscongres. (NPC), de hoogste wetgevende macht van China.

