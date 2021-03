Hrabstwo Kent przechodzi na wsparcie aplikacji Oracle i oprogramowania Database oferowane przez Rimini Street

Kent County Council Switches to Rimini Street Support for its Oracle Applications and Database Software. (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS I LONDYN--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, czołowy podmiot świadczący usługi wsparcia zewnętrznego dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosił dzisiaj, że rada hrabstwa Kent, największa rada hrabstwa w Anglii, przechodzi na wsparcie pakietu Oracle E-Business Suite 12.1 i Oracle Database oferowane przez Rimini Street.

Transformacja cyfrowa możliwa również przy ograniczonych budżetach IT

Podobnie jak inne organy sektora publicznego w Wielkiej Brytanii rada hrabstwa Kent podlega presji w kierunku efektywnego ulokowania rocznego budżetu w sposób pozwalający na sprostanie wyzwaniom, z jakimi mierzy się hrabstwo. Infrastruktura IT hrabstwa, która obsługuje 1759 użytkowników głównych i 21096 użytkowników systemu samoobsługi w całej organizacji, a także szkoły i zespoły lokalnych urzędów hrabstwa, stanowi znaczną część jego wydatków. Po przeprowadzeniu wnikliwej oceny opcji modernizacji dotychczasowych aplikacji firmowych i jednoczesnym uzyskaniu dalszych oszczędności zespół wybrał obsługę zewnętrzną Rimini Street w celu zapewnienia wydajności wsparcia produktów Oracle.

Co równie ważne, Rimini Street oferuje wysokiej jakości obsługę, dysponuje zespołem specjalistów złożonym z konsultantów technicznych i solidną infrastrukturą ekspertów technicznych uzupełniających zespół. Rada hrabstwa Kent może kontynuować korzystanie z dotychczasowych aplikacji i oprogramowania baz danych Oracle, które spełniają potrzeby organizacji, przez co najmniej 15 lat od czasu przejścia na usługi Rimini Street, co jest tym bardziej istotne, że hrabstwo rozpoczyna opracowanie długoterminowych planów transformacji. To podejście pozwoli radzie hrabstwa ograniczyć ryzyko, ponieważ skorzystanie z usług Rimini Street daje czas na wybranie odpowiedniej strategii IT na przyszłość.

„Aktualizacja środowiska aplikacji firmowych jest decyzją, którą organizacje podejmują raz na dekadę, a po jej podjęciu są zdane na wybranego dostawcę i muszą ponosić związane z tym koszty – powiedział Vincent Godfrey, komisarz ds. strategii rady hrabstwa Kent. - Nie uważaliśmy za właściwe przeznaczenia istotnych zasobów na aktualizację ani zakłócenia działania stabilnego oprogramowania kluczowego dla naszej działalności jej wprowadzeniem, szczególnie podczas pandemii COVID-19. Przejście do Rimini Street dało nam cenny czas i pozwoliło zaoszczędzić znaczące fundusze, które możemy wykorzystać na wsparcie niezbędnych usług, wiedząc że możemy liczyć na specjalistyczną pomoc, co umożliwi nam odpowiednie zaplanowanie naszej strategii transformacyjnej, aby sprostać potrzebom organizacji”.

Wymuszone, zbędne aktualizacje nie będą już potrzebne

Podczas gdy specjaliści z Rimini Street koncentrują się na wsparciu aplikacji i oprogramowania baz danych Oracle, hrabstwo będzie również miało dostęp do specjalistycznej pomocy w zakresie wykorzystania możliwości dotychczasowych licencjonowanych aplikacji.

„Bardzo się cieszymy ze współpracy z radą hrabstwa Kent i możliwości wspierania jej w realizacji celów biznesowych, umożliwiając organizacji nie tylko uzyskanie wyższej wydajności, ale także modernizacji systemów – czego nie mogliśmy osiągnąć przy dążeniach sprzedawcy oprogramowania do wydania kolejnej jego wersji – Gerard Brossard, wiceprezes wykonawczy i dyrektor ds. operacyjnych Rimini Street. - Sektor publiczny w Wielkiej Brytanii w zeszłym roku mierzył się z ogromnymi wyzwaniami, jednak rada hrabstwa Kent pokazuje, że organy sektora publicznego są dużo bardziej elastyczne, jeśli chodzi o spełnianie prawdziwych potrzeb swoich organizacji. Rok 2021 nie będzie się pod tym względem różnił, ponieważ organy te dążą do uzyskania korzystnego bilansu, a jednocześnie do modernizacji systemów IT, więc uważamy, że wsparcie dostawców zewnętrznych odgrywa istotną rolę w pomyślnym rozwoju sektora publicznego”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne, zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Dotychczas ponad 4000 organizacji globalnych sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500 i Fortune Global 100 ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com oraz na profilu @riministreet na Twitterze, Facebooku i LinkedIn.

