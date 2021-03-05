肯特郡議會改由Rimini Street為其甲骨文應用程式和資料庫軟體提供支援服務

拉斯維加斯和倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--企業軟體產品和服務提供者、為甲骨文和SAP軟體產品提供領先的協力廠商支援服務的供應商、Salesforce合作夥伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今天宣布，英格蘭最大的郡議會肯特郡議會(Kent County Council)改由Rimini Street為其Oracle E-Business Suite 12.1應用程式和Oracle Database軟體提供支援服務。

即便IT預算有限，也能實現數位化轉型

與英國的其他公共部門機構一樣，肯特郡議會也面臨著巨大的壓力，需要有效地分配年度預算，來因應該郡縣所面臨的諸多挑戰。肯特郡議會的核心用戶和自助用戶數量分別達到1,759和21,096，他們分布在肯特郡議會以及學校和地方政府團隊各處，所以IT基礎架構構成了其支出相當大的一部分。為了升級改造現有商業應用程式，同時進一步推動節省開支，該團隊進行了嚴格的方案評估，並最終選擇Rimini Street的協力廠商支援服務，來提高對甲骨文產品的支援效率。

同樣重要的是，Rimini Street可以提供優質的服務，並且擁有一支首席支援工程師專家團隊，以及由作為團隊後盾的技術專家構成的強大架構。自改換至Rimini Street之日起，肯特郡議會可以繼續使用其現有的甲骨文應用程式和資料庫軟體至少15年來滿足自身的需求——這是該郡縣開始制定其長期轉型計畫時考慮的一項關鍵因素。這種方法可以盡可能減少肯特郡議會的風險，因為採用Rimini Street的支援服務可以贏得更多時間，來決定其未來IT策略的正確路徑。

肯特郡議會策略專員Vincent Godfrey表示：「對任何組織來說，升級企業應用程式環境都是極其慎重的決定，一旦做出，您就需要考慮視具體原因而做出的選擇以及所有必要的成本。目前來看，調用關鍵的資源或者因為升級而中斷我們穩定的任務關鍵型軟體執行都非明智之舉，尤其是在需要因應Covid-19疫情的當下。改由Rimini Street提供支援服務為我們贏得了寶貴的時間，並節省了大量的資源——我們可以申請基本服務支援，同時知道我們還可以獲享專家支援服務，從而讓我們能夠適當地規劃公司的轉型策略，以滿足組織內部需求。」

避免不必要的強制升級

除了Rimini Street專家專注於為肯特郡議會的甲骨文應用程式和資料庫軟體提供支援服務，該郡縣還能獲得專家指導，來幫助其探索充分利用這些現有授權應用程式的方案。

Rimini Street執行副總裁兼營運長Gerard Brossard表示：「我們很高興與肯特郡議會合作，幫助他們實現業務目標，不僅讓該組織能夠提升效率，而且能夠升級改造其系統——這是他們按照供應商的要求升級到最新軟體版本所無法實現的。去年，英國公共部門面臨著巨大的挑戰，但肯特郡議會的例子表明，公共部門機構可以擁有更多的靈活性來滿足其組織的真正需求。2021年也同樣如此，政府需要尋求收支平衡，同時升級改造IT系統，所以我們認為，協力廠商支援服務在促進公共部門繼往開來的道路上可以發揮關鍵的作用。」

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球領先的企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品協力廠商支援服務的主要供應商以及Salesforce合作夥伴。公司致力於提供優質、超快回應和整合式應用程式管理和支援服務，能夠讓企業軟體授權使用者節省大量的成本，釋放資源用於創新，並實現更好的業績。截至目前，已有來自各行各業的超過4,000家全球性組織、財星500大公司、財星全球百大公司、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的應用企業軟體產品和服務提供者。如需詳情，請造訪http://www.riministreet.com，透過@riministreet在Twitter上關注我們，並透過Facebook和LinkedIn掌握我們的最新動態。(IR-RMNI)

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞彙：「可能」、「應」、「會」、「計畫」、「打算」、「預期」、「認為」、「估計」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「繼續」、「未來」、「將」、「預計」、「展望」或其他類似詞彙、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於關於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長計畫的期望以及我們對此類計畫的投資的陳述。這些陳述是根據各種假設和管理階層當前的期望，並非對實際業績的預測，也不是對歷史事實的陳述。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於，COVID-19疫情影響的持續時間和疫情對我們業務的經濟、營運和財務影響，以及我們、政府當局、客戶或其他方面為防範COVID-19疫情所採取的措施；擾亂我們的業務、我們現有或潛在客戶業務的災難性事件，Rimini Street營運業務環境的變化，包括通膨和利率以及影響Rimini Street所在產業的一般性金融、經濟、監管和政治條件；待決訴訟或政府調查或任何新訴訟的不利進展；以有利條款募集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及我們能否從營運中產生現金流，以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金；我們的現金和現金等價物是否足以滿足我們的流動性要求；我們發行在外的13.00% A輪優先股的條款和影響；稅收、政府法律和法規的變化；競爭產品和定價活動；無法實現獲利性成長；客戶採用我們最近推出產品和服務的情況，包括我們的Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security以及針對Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 產品的服務以及我們預計將於近期推出的其他產品和服務；Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員；RMNI股本證券長期價值存在不確定性；以及Rimini Street將於2021年3月3日呈報的Form 10-K年報所列標題「風險因素」項下所討論的風險，Rimini Street呈報的Form 10-K未來年報、Form 10-Q季報、Form 8-K當前報告，以及Rimini Street向美國證券交易委員會提交的其他文件不時更新的風險。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預計後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被看作代表Rimini Street在本新聞稿發布之日後任何日期的觀點。

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